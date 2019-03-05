Церковь / Из первых уст

Увидеть Москву, услышать хор Сретенского монастыря и не потратить ни копейки: рассказываем о проекте «Столица моего Отечества»

Фото: rg.ru

Выходные в Москве: экскурсии, встречи со сверстниками, знаменитый хор Сретенского монастыря, театр, ВДНХ, прогулки по Красной площади... И все это бесплатно!

Не верите? Вот и мы сначала не поверили. Но, поговорив с куратором проекта «Столица моего Отечества» - помощником митрополита Псковского и Порховского Тихона и главой молодежного православного центра Псковской епархии Николаем Крутовым, мы убедились в том, что такие поездки не просто возможны, они проводятся и будут проводиться регулярно в рамках сотрудничества Псковской епархии с ПсковГУ.

Как происходит набор участников поездок, каковы их впечатления и самое главное - какова истинная цель таких визитов, читайте в нашем интервью.

- Николай, когда и как возникла идея проекта «Столица моего Отечества»?

- Идея возникла в прошлом году у митрополита Псковского и Порховского Тихона - он главный генератор основной массы проектов, которые сегодня реализуются Псковской епархией. Владыка уверен в том, что молодежь - движущая сила общества, неслучайно работе с псковскими школьниками и студентами придается такое важное значение. В рамках проекта «Столица моего Отечества» студенты ПсковГУ в течение двух дней знакомятся с Москвой, общаются с ровесниками - студентами столичных вузов и Сретенской семинарии, расширяют культурный кругозор. Многие из них в принципе впервые оказываются в столице. Представьте себе, какие впечатления их ждут: Красная площадь, Третьяковская галерея, Пушкинский музей, храм Христа Спасителя, ВДНХ, Александровский сад!

Обедают студенты в Сретенском монастыре, где для них также проводят экскурсию. А вечером, после ужина, по желанию участники группы могут принять участие в богослужении, послушать пение одного из лучших хоровых коллективов России - хора Сретенского монастыря. Кроме того, Храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской, который находится на территории Сретенского монастыря в центре Москвы, признан сегодня едва ли не самым красивым храмом современной постройки в нашей стране.

- Каковы основные цели данного проекта?

- Главная, но не единственная цель - познакомить псковских студентов с Москвой, ее духовно-историческими, культурными святынями. Интересным и перспективным также видится зарождение межкультурных и межличностных связей между нашей и столичной молодежью, взаимообмен знаниями, опытом, мыслями. В рамках проекта, по сути, создается своеобразная идейная площадка для инициативной молодежи, которой небезразлично будущее своей страны, региона, православной традиции.

- Сколько поездок уже состоялось? Планируется ли, что проект будет долгосрочным?

- На данный момент студенты совершили три поездки - в ноябре, декабре и феврале. Проект, конечно же, будет иметь продолжение. Более того - он развивается и обретает новые перспективы. В марте состоится ответный визит: 23-24 марта московские студенты приедут в Псков. Они побывают в Троицком соборе, посетят древние храмы и монастыри столицы региона, в том числе Спасо-Преображенский Мирожский Завеличский монастырь, увидят монументальный памятник Александру Невскому на горе Соколихе. Осмотрев Псков, отправятся вечером в Печоры, переночуют в гостинице Псково-Печерского монастыря, по желанию примут участие в утренней литургии, а затем их ждет экскурсия по монастырю и знаменитым пещерам. После студенты МИФИ, МГУ и других московских вузов совершат переезд в Изборск, где познакомятся с историей древней крепости.

- Все это бесплатно?

- Да, для студентов поездки, включая проживание, питание, экскурсионное сопровождение и входные билеты в музеи абсолютно бесплатны. Все расходы берет на себя Псковская епархия.

- Каковы впечатления от поездок у псковских студентов?

- Впечатления колоссальные! В том числе у тех, кто не интересовался православием. Впечатленные увиденным, в особенности пребыванием в Сретенском монастыре, они начинают задавать вопросы, задумываются о духовной стороне жизни, проникаются культурной составляющей православия.

Из отзыва студента ПсковГУ Игоря Минаева Два дня в те моменты длились очень долго, но только сейчас, после возвращения, осознается, как в Москве быстро пролетело время. Наша группа успела побывать во всех памятных местах: на Красной площади, в ГУМе и на её смотровой площадке, откуда была видна вся столица, в храме Христа Спасителя, на Воробьевых горах, на ВДНХ и в музее авиации и космонавтики. Абсолютно все студенты ПсковГУ, после заключительного вечернего чаепития, были признательны ребятам, которые так активно старались познакомить нас с Москвой. Все хотели тут остаться и узнать ещё больше о достопримечательностях и личностях, которые здесь есть. По правде говоря, многие возвращались к автобусу перед отбытием в слезах, ведь в сердца ребят очень сильно проникло новое чувство - чувство единства. Обратно в Псков мы вернулись очень быстро. Но я знал, что многие изменились и изменились в лучшую, светлую сторону.

- Как стать участником такой поездки?

- Все очень просто: достаточно быть студентом любого из факультетов ПсковГУ и заявить о своем интересе к нашим поездкам в Москву.

До недавнего времени списки участников формировал Центр студенческих инициатив, в каждую поездку мы набирали до 40 человек. В ближайшее время будет создан механизм отбора студентов через сайт Епархии или самостоятельный Интернет-портал, где желающие смогут зарегистрировать свою заявку. Думается, такую возможность нельзя упускать, в особенности тем, кто интересуется православной культурой, стремится познакомиться с жизнью православного сообщества.

- Как часто вы планируете организовывать поездки в дальнейшем?

- Думаю, это будет происходить раз в два месяца. График пока формируется, но он будет гибким, с учетом занятости самих студентов.

***

По словам Николая Крутова, каждый раз, когда студенты узнают о грядущей поездке, у организаторов нет отбоя от желающих. Так что если вы не хотите пропустить следующий тур от Псковской епархии и ПсковГУ, следите за нашими публикациями!

Отметим также, что «Столица моего Отечества» - далеко не единственный молодежный проект Псковской митрополии. В каких интересных инициативах сможет принять молодежь Пскова в ближайшее время? Читайте на сайте Псковской Ленты Новостей!