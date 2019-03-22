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В чем смысл родительской субботы, напомнил настоятель псковского храма Жен-мироносиц

Завтра, 23 марта, во вторую субботу Великого поста, Православная церковь отметит первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших.

Согласно Уставу Церкви, особые поминовения усопших в храмах – великопостные Родительские субботы – совершаются во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста. Но в этом году суббота 4-й недели Великого поста, 6 апреля, поминовение усопших отменяется из-за предпразднства Благовещения Пресвятой Богородицы. Помимо великопостных Родительских суббот в Православной Церкви есть и другие субботы поминовения усопших.

Смысл предстоящего дня поминовения разъяснил настоятель храма святых Жен-мироносиц, иерей Александр Николаев.

«Причина установления Родительских суббот заключается в том подвиге любви, в котором пребывают и должны пребывать христиане, - говорит священник. – По словам святого апостола Павла, если я не имею любви, то я ничто.Значит и подвиг поста, если не будет сопровождаться истинной взаимной любовью, потеряет свое значение, и постящиеся не достигнут цели, добродетель потеряет свою силу. Потому Церковь и заботится, чтобы между всеми христианами были мир и любовь. Пред началом Великого поста особым чином прощения Церковь пригласила всех верующих показать на самом деле, что они пребывают в неразрывном союзе любви и в общении друг с другом. И в дни Вселенских родительских суббот она призывает провести в молитве за наших близких и любимых,за родителей и прародителей, о всех живущих и умерших. Поэтому главная причина и основание всякого молитвенного поминовения в родительскую субботу – любовь».

Другая причина основания Родительских суббот заключается в том, что в дни поста, кроме суббот и воскресений, нет литургий, и умершие как бы лишаются тех благ, которые доставляет им поминовение при литургии. А потому, в замене литургии, Церковь установила особенное моление об умерших в субботы 2-й, 3-й, и 4-й недели. Прочие же субботы Великого Поста, посвященные особенным воспоминаниям, не имеют названия Родительских и в них поминовение умерших производится по обыкновенному порядку.

«После смерти, - говорит отец Александр, - согласно словам святителей Иоанна Златоуста, Кирилла Александрийского, Игнатия Брянчанинова и многих других душа встречается с миром ангельским. Это момент соприкосновения души с Вечностью, когда ангелы Божии и демоны начинают борьбу за человеческую душу, но еще не конец. Душа проходит мытарства, это занимает некоторое время. Для души наступает частный суд, но и это не окончательное определение для человека, иначе не было бы Страшного Суда во Второе Христово Пришествие. Господь дает время человеческой душе для исправления, но в том вся скорбь, что душа – не весь человек. Без тела, может, сложнее грешить, но и исправляться без тела тоже сложнее. Выход из этого есть! Апостол Иаков заповедует нам «молитесь друг за друга!» Все мы, живущие на земле, еще можем помочь нашим близким, которые перешли в другой мир, загробный мир. Мертвым уже некогда каяться и просить прощения, зато мы можем приложить все силы и просить Бога о милости к ним. И Господь, видя наше рвение, принимая во внимание наши подвиги молитвы и милостыни (а за усопших можно подавать милостыню) может простить все грехи умершего человека».