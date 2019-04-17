Не «развенчание», а благословение на новый брак: псковский священник рассказал, что делать при разводе

Тему этой публикации нам подсказала читательница Псковской Ленты Новостей, приславшая в конце марта на адрес рубрики «Вопрос-ответ» проекта «ПЛН-Церковь» письмо, в котором она попросила совета в непростой ситуации. Ольга - так представилась псковичка - написала, что пару лет назад вышла замуж и обвенчалась. В настоящее время супруги приняли решение развестись, но супруг Ольги отказывается обращаться к священнику с просьбой о развенчании, ссылаясь на то, что стал неверующим.
Как поступить в сложной ситуации, можно ли развенчаться в церкви «в одностороннем порядке», как в принципе нынешние псковские священники относятся к разводам? Вопрос, как нам показалось, требует более детального рассмотрения, чем отдельная частная ситуация. О том, что делать в случае развода и как часто псковичи обращаются к священнику с такими проблемами, мы поговорили с руководителем социального отдела Псковской епархии, настоятелем храма Василия на горке протоиереем Андреем Большаниным.
- Отец Андрей, сегодня часто можно услышать о «развенчании». Существует ли в реальности такой чин?
- Во-первых, в Библии говорится не о венчании, а о браке. Бог освятил брак. Некоторые считают, что, если они не повенчались, брак не имеет никакой ценности. Но даже невенчанный - это все равно брак, заключенный по законам государства, по людским законам. Венчание - это благословение Церкви. Верующим людям необходимо совершить брак по законам общества и обязательно нужно получить благословение Церкви на такое важное дело, как совместная жизнь, рождение детей. К этому надо относиться, конечно, ответственно. Сейчас браки распадаются, и это ужасно. Потому что разрушим семью - и государства не будет.
«Развенчание» - это народное название. Не дается никакого документа, где было бы написано: «Вы развенчаны». Если люди разрушили семью, они идут в соответствующие органы, и потому уже, снисходя к их немощи, учитывая каноны и современные реалии, священноначалие, если это возможно, идет на встречу и дает благословение на новый брак и венчание. То есть никто никого не «развенчивает» - так говорить неверно. Правильнее сказать - «дается благословение». Вообще по правилам благословение на брак получает пострадавшая сторона. В данном случае женщине изменил супруг - значит, она пострадавшая сторона. Ей дается снисхождение. Он не заслуживает снисхождения: он бросил свою семью. Это ужасно, это трагедия для супругов, для их детей, для всего общества. Но вместе с тем Церковь понимает: люди могут наломать дров, а после умнеют, раскаиваются. Тогда, если прежний брак восстановить невозможно, дается благословение на создание новой семьи.
В ситуации с женщиной, приславшей вопрос, мнение супруга неважно, она может написать прошение и без мужа. Ей дадут благословение вступить в новый брак, если сочтут, что она заслуживает снисхождения. Сейчас все чаще случаются такие истории, что у священников голова кругом идет. Сериал «Санта-Барбара» - и то проще со всеми его непонятными историями.
- К вам часто приходят люди с такой проблемой?
- Конечно.
- Что вы им говорите обычно?
- Я смотрю причину развода, спрашиваю, почему так получилось. У людей много всего бывает намешано. Человек, бывает, женился не раз, разводился, помимо браков еще были связи, а потом в какой-то определенный момент жизни в нем что-то изменилось, и он пришел каяться. Осознал всю неправду своей жизни и стал наконец-то верующим. Что ему теперь - пойти и закончить свою жизнь? Покаяние - как второе крещение. У человека всегда есть шанс на исправление. Только если действительно человек осознал свою вину и хочет исправиться. У нас ведь много людей крещеных, но мало верующих.
- Какова последовательность действий человека, который решился просить благословения на повторный брак?
- Надо прийти в Епархиальное управление (оно расположено в помещениях подворья Псково-Печерского монастыря в Пскове на ул.Профсоюзной, 12 - от ред.). Там покажут образец заявления. Его необходимо заполнить, приложить копию гражданского свидетельства о разводе. Если брак не расторгнут официально, то такое заявление даже рассматривать не будут.
- А если люди в принципе не расписывались официально, а только венчались в церкви?
- Священников, которые венчают без свидетельства о браке, наказывают. Нельзя венчать, если нет росписи. Точнее, можно, но если регистрация в ЗАГСе планируется сразу после венчания. До революции в нашей стране было принято объявлять на приходе о решении пожениться. Тогда и говорилось: если кто-то знает, что препятствует этому браку, пусть объявит об этом. Ведь как могло быть: приехал из другой губернии, весь такой красивый хороший, нашел себе даму, стал за ней ухаживать, а у него жена где-нибудь в Киевской губернии с детьми живет.
До революции исключительно Церковь могла регистрировать браки. После 1917 года эту функцию забрало государство.
- Что происходит после того, как пара предъявила свидетельство о разводе?
- Они идут к духовнику в свой приход. Священник их исповедует. Он должен выяснить ситуацию, что у них вообще произошло. Бывают разные граждане. Женщина, например, может сказать: «Хочу развенчаться, потому что у меня любовь пропала». Но это вообще не аргумент - у нее любовь каждые полмесяца может пропадать, и возникать новое чувство неизвестно к кому. Выяснив причины, священник пишет резолюцию об обстоятельствах развода, затем должна быть собрана каноническая комиссия в Епархиальном управлении. На основании резолюции они рассматривают, подавать документ владыке на благословение снова венчаться или нет. Есть каноны, к ним и прибегают.
Сейчас каноны не применяют со всей строгостью. Раньше брали во внимание минимальное количество причин: измена, предательство родины, тяжкие преступления, смерть. Брак по церковным понятиям в принципе может прекратиться только смертью одного из супругов. В идеале человек, даже потеряв своего супруга, должен оставаться один. Но зная человеческую немощь, церковь снисходила к человеку, назначала ему епитимью, на время отлучив от причастия. Потом уже венчали «по чину второбрачных». Если опять супруг умер - третий брак. Четвертый же брак церковь не признавала и приравнивала к блуду. А у нас никто не умер, и живут чуть ли не в одном подъезде - первая, вторая, восьмая, десятая жена.
- Сейчас требования не такие строгие к тем, кто расходится?
- Нет смысла применять правила, которые никто не сможет исполнить. Когда еще в нашей стране все восстановится!
- Как вы поступите, если к вам придет человек, желающий венчаться в четвертый раз?
- По правилам - ему не будет благословения. Если ты первый раз не сохранил брак, вторую жену бросил, третью, тут уже в пору лечиться нужно человеку идти, к психологу, выяснять, что в нем не так.
- Насколько часто происходят такие случаи в Пскове?
- Как и во всей стране. Часто. Статистика ужасная. Семьи распадаются, супруги даже три года прожить не могут вместе. Потому что в обществе преобладает распущенность и вседозволенность. Людей не останавливает, что они венчаные, что у них есть дети, не останавливает то, что жена будет чуть не впроголодь жить. Люди, не боящиеся Бога, - жестокие существа: бросил жену с детьми и в Турцию уехал, выкладывает фотографии в соцсетях, какой он счастливый, какая у него новая великая любовь, и все общество говорит: да, у них любовь. А там зубы на полку кладет его жена с детьми, с ума сходит. Таких историй куча по всей России - я не раз о таком слышал.
- Сколько времени примерно проходит с момента подачи заявления до получения благословения на повторный брак?
- Быстро не получится. Зависит многое от причины развода. Но, как правило, раньше года даже не рассматривают такие заявления.
- Кто, по вашим наблюдениям, чаще является пострадавшей стороной в наши дни?
- Женщина. По крайней мере, так кажется на первый взгляд. Мужчина ведь уходит жить тоже к женщине. Вот и пойми - какая пострадавшая сторона: одной женщине горе, другой - сомнительное счастье.
- Обычно священник разговаривает с обоими супругами или по отдельности?
- Как придут - если вместе, то с обоими.
- Что чаще всего указывают в причинах развода?
- Чаще всего - измена. Еще пишут: «не сошлись характерами». Часто указывают пьянство, наркоманию, игроманию. Хотя опять же - архиерей будет принимать решение о благословении на новый брак, а не настоятель прихода. Некоторые священники уверены, если муж пьет - все равно нельзя разводиться. Но я считаю, если женщину муж начал избивать, то это уже достаточный повод. Он ее покалечит - кто будет ребенка воспитывать?
Почему сейчас такое количество разводов? Потому что многие Бога не боятся и людей не стыдятся. Взрослое поколение сейчас составляют люди, которые зачастую выросли в неполных семьях. И как бы они не понимали, что это плохо, многие идут тем же путем, следуя плохому примеру родителей.
- С вашей точки зрения, есть ли шанс, что люди станут более осознанно относиться к браку, семейным ценностям?
- Если священники останутся на высоте, если у нас будут идти преобразования в лучшую сторону, то постепенно все вернется на круги своя. В церкви всегда есть большой процент истинно верующих людей - поэтому она и существует две тысячи лет. А если снова «Бога отменят», как после революции, если вернут язычество, то можно будет потом не удивляться, что начнется главенство права сильного. Люди думают, что они стали очень культурные, и опуститься обратно они уже не могут, но история показывает, что это не так. Если начнут отходить на задний план христианские ценности, постепенно можно прийти к мысли: если я такой важный, богатый и сильный, почему бы мне не иметь тысячу жен? И рабов заодно - рабство же никуда не делось.
Если человек Бога не боится, людей не стыдится, и если у него появляются ресурсы, силы и возможности, он очень быстро превращается в страшное существо, которое готово на все, лишь бы удовлетворить свои похоти.
Сейчас, я считаю, в мире осталась одна из самых главных ценностей - это семья. И ее интенсивно уничтожают. Семья - это основа, только в нормальной семье могут вырасти нормальные дети. Где нормальные адекватные родители, там не надо объяснять, что мама не позволит себе орать как бензопила с утра до ночи, а папа не станет бить никого. В такой семье вырастет адекватный ребенок, который сможет стать полноценным членом общества и создать нормальную семью, а не разводиться каждые пол-дня.
Беседовала Елена Никитина