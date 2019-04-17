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Не «развенчание», а благословение на новый брак: псковский священник рассказал, что делать при разводе

Тему этой публикации нам подсказала читательница Псковской Ленты Новостей, приславшая в конце марта на адрес рубрики «Вопрос-ответ» проекта «ПЛН-Церковь» письмо, в котором она попросила совета в непростой ситуации. Ольга - так представилась псковичка - написала, что пару лет назад вышла замуж и обвенчалась. В настоящее время супруги приняли решение развестись, но супруг Ольги отказывается обращаться к священнику с просьбой о развенчании, ссылаясь на то, что стал неверующим.

Как поступить в сложной ситуации, можно ли развенчаться в церкви «в одностороннем порядке», как в принципе нынешние псковские священники относятся к разводам? Вопрос, как нам показалось, требует более детального рассмотрения, чем отдельная частная ситуация. О том, что делать в случае развода и как часто псковичи обращаются к священнику с такими проблемами, мы поговорили с руководителем социального отдела Псковской епархии, настоятелем храма Василия на горке протоиереем Андреем Большаниным.

- Отец Андрей, сегодня часто можно услышать о «развенчании». Существует ли в реальности такой чин?

- Во-первых, в Библии говорится не о венчании, а о браке. Бог освятил брак. Некоторые считают, что, если они не повенчались, брак не имеет никакой ценности. Но даже невенчанный - это все равно брак, заключенный по законам государства, по людским законам. Венчание - это благословение Церкви. Верующим людям необходимо совершить брак по законам общества и обязательно нужно получить благословение Церкви на такое важное дело, как совместная жизнь, рождение детей. К этому надо относиться, конечно, ответственно. Сейчас браки распадаются, и это ужасно. Потому что разрушим семью - и государства не будет.

«Развенчание» - это народное название. Не дается никакого документа, где было бы написано: «Вы развенчаны». Если люди разрушили семью, они идут в соответствующие органы, и потому уже, снисходя к их немощи, учитывая каноны и современные реалии, священноначалие, если это возможно, идет на встречу и дает благословение на новый брак и венчание. То есть никто никого не «развенчивает» - так говорить неверно. Правильнее сказать - «дается благословение». Вообще по правилам благословение на брак получает пострадавшая сторона. В данном случае женщине изменил супруг - значит, она пострадавшая сторона. Ей дается снисхождение. Он не заслуживает снисхождения: он бросил свою семью. Это ужасно, это трагедия для супругов, для их детей, для всего общества. Но вместе с тем Церковь понимает: люди могут наломать дров, а после умнеют, раскаиваются. Тогда, если прежний брак восстановить невозможно, дается благословение на создание новой семьи.

В ситуации с женщиной, приславшей вопрос, мнение супруга неважно, она может написать прошение и без мужа. Ей дадут благословение вступить в новый брак, если сочтут, что она заслуживает снисхождения. Сейчас все чаще случаются такие истории, что у священников голова кругом идет. Сериал «Санта-Барбара» - и то проще со всеми его непонятными историями.

- К вам часто приходят люди с такой проблемой?

- Конечно.

- Что вы им говорите обычно?

- Я смотрю причину развода, спрашиваю, почему так получилось. У людей много всего бывает намешано. Человек, бывает, женился не раз, разводился, помимо браков еще были связи, а потом в какой-то определенный момент жизни в нем что-то изменилось, и он пришел каяться. Осознал всю неправду своей жизни и стал наконец-то верующим. Что ему теперь - пойти и закончить свою жизнь? Покаяние - как второе крещение. У человека всегда есть шанс на исправление. Только если действительно человек осознал свою вину и хочет исправиться. У нас ведь много людей крещеных, но мало верующих.

- Какова последовательность действий человека, который решился просить благословения на повторный брак?

- Надо прийти в Епархиальное управление (оно расположено в помещениях подворья Псково-Печерского монастыря в Пскове на ул.Профсоюзной, 12 - от ред.). Там покажут образец заявления. Его необходимо заполнить, приложить копию гражданского свидетельства о разводе. Если брак не расторгнут официально, то такое заявление даже рассматривать не будут.

- А если люди в принципе не расписывались официально, а только венчались в церкви?

- Священников, которые венчают без свидетельства о браке, наказывают. Нельзя венчать, если нет росписи. Точнее, можно, но если регистрация в ЗАГСе планируется сразу после венчания. До революции в нашей стране было принято объявлять на приходе о решении пожениться. Тогда и говорилось: если кто-то знает, что препятствует этому браку, пусть объявит об этом. Ведь как могло быть: приехал из другой губернии, весь такой красивый хороший, нашел себе даму, стал за ней ухаживать, а у него жена где-нибудь в Киевской губернии с детьми живет.

До революции исключительно Церковь могла регистрировать браки. После 1917 года эту функцию забрало государство.

- Что происходит после того, как пара предъявила свидетельство о разводе?

- Они идут к духовнику в свой приход. Священник их исповедует. Он должен выяснить ситуацию, что у них вообще произошло. Бывают разные граждане. Женщина, например, может сказать: «Хочу развенчаться, потому что у меня любовь пропала». Но это вообще не аргумент - у нее любовь каждые полмесяца может пропадать, и возникать новое чувство неизвестно к кому. Выяснив причины, священник пишет резолюцию об обстоятельствах развода, затем должна быть собрана каноническая комиссия в Епархиальном управлении. На основании резолюции они рассматривают, подавать документ владыке на благословение снова венчаться или нет. Есть каноны, к ним и прибегают.

Сейчас каноны не применяют со всей строгостью. Раньше брали во внимание минимальное количество причин: измена, предательство родины, тяжкие преступления, смерть. Брак по церковным понятиям в принципе может прекратиться только смертью одного из супругов. В идеале человек, даже потеряв своего супруга, должен оставаться один. Но зная человеческую немощь, церковь снисходила к человеку, назначала ему епитимью, на время отлучив от причастия. Потом уже венчали «по чину второбрачных». Если опять супруг умер - третий брак. Четвертый же брак церковь не признавала и приравнивала к блуду. А у нас никто не умер, и живут чуть ли не в одном подъезде - первая, вторая, восьмая, десятая жена.

В 1918 году Поместный Собор Российской Православной Церкви в «Определении о поводах к расторжению брачного союза, освященного Церковью» признал в качестве таковых, кроме прелюбодеяния и вступления одной из сторон в новый брак, также отпадение супруга или супруги от православия, противоестественные пороки, неспособность к брачному сожитию, наступившую до брака или явившуюся следствием намеренного самокалечения, заболевание проказой или сифилисом, длительное безвестное отсутствие, осуждение к наказанию, соединенному с лишением всех прав состояния, посягательство на жизнь или здоровье супруги либо детей, снохачество, сводничество, извлечение выгод из непотребств супруга, неизлечимую тяжкую душевную болезнь и злонамеренное оставление одного супруга другим. В настоящее время этот перечень оснований к расторжению брака дополняется такими причинами, как заболевание СПИДом, медицински засвидетельствованные хронический алкоголизм или наркомания, совершение женой аборта при несогласии мужа». Если присутствуют причины, названные выше, развенчаться после развода можно даже без согласия мужа или жены. При всех других обстоятельствах каждый конкретный случай рассматривается индивидуально. Вполне вероятно получить отказ, если священники сочтут недостаточность оснований.

- Сейчас требования не такие строгие к тем, кто расходится?

- Нет смысла применять правила, которые никто не сможет исполнить. Когда еще в нашей стране все восстановится!

- Как вы поступите, если к вам придет человек, желающий венчаться в четвертый раз?

- По правилам - ему не будет благословения. Если ты первый раз не сохранил брак, вторую жену бросил, третью, тут уже в пору лечиться нужно человеку идти, к психологу, выяснять, что в нем не так.

- Насколько часто происходят такие случаи в Пскове?

- Как и во всей стране. Часто. Статистика ужасная. Семьи распадаются, супруги даже три года прожить не могут вместе. Потому что в обществе преобладает распущенность и вседозволенность. Людей не останавливает, что они венчаные, что у них есть дети, не останавливает то, что жена будет чуть не впроголодь жить. Люди, не боящиеся Бога, - жестокие существа: бросил жену с детьми и в Турцию уехал, выкладывает фотографии в соцсетях, какой он счастливый, какая у него новая великая любовь, и все общество говорит: да, у них любовь. А там зубы на полку кладет его жена с детьми, с ума сходит. Таких историй куча по всей России - я не раз о таком слышал.

- Сколько времени примерно проходит с момента подачи заявления до получения благословения на повторный брак?

- Быстро не получится. Зависит многое от причины развода. Но, как правило, раньше года даже не рассматривают такие заявления.

- Кто, по вашим наблюдениям, чаще является пострадавшей стороной в наши дни?

- Женщина. По крайней мере, так кажется на первый взгляд. Мужчина ведь уходит жить тоже к женщине. Вот и пойми - какая пострадавшая сторона: одной женщине горе, другой - сомнительное счастье.

Людям, вступающим в брак по церковному обряду второй раз, следует быть готовым к тому, что венчание будет проводиться по «второму чину» без возложения венцов. При условии, что один из брачующихся, жених или невеста, не были венчаны прежде, Таинство венчания проходит со всей торжественностью. Венчальные атрибуты, оставшиеся от предыдущего брака, не несут в себе никакой мистической силы. Свечи можно сжечь, атрибуты раздать. Иконы хранить и нет в них ничего страшного. Если разрешение на второе венчание просит человек, ставший причиной развода предыдущего союза, то церковь накладывает на грешника епитимию для искреннего раскаяния в совершенных проступках по отношению к прежнему венчанному супругу. Срок епитимии зависит от величины греха, и заранее никто определить его не сможет. После развала семейного очага христиане находят утешению в молитве, по которой Бог дает новые отношения.

- Обычно священник разговаривает с обоими супругами или по отдельности?

- Как придут - если вместе, то с обоими.

- Что чаще всего указывают в причинах развода?

- Чаще всего - измена. Еще пишут: «не сошлись характерами». Часто указывают пьянство, наркоманию, игроманию. Хотя опять же - архиерей будет принимать решение о благословении на новый брак, а не настоятель прихода. Некоторые священники уверены, если муж пьет - все равно нельзя разводиться. Но я считаю, если женщину муж начал избивать, то это уже достаточный повод. Он ее покалечит - кто будет ребенка воспитывать?

Почему сейчас такое количество разводов? Потому что многие Бога не боятся и людей не стыдятся. Взрослое поколение сейчас составляют люди, которые зачастую выросли в неполных семьях. И как бы они не понимали, что это плохо, многие идут тем же путем, следуя плохому примеру родителей.

- С вашей точки зрения, есть ли шанс, что люди станут более осознанно относиться к браку, семейным ценностям?

- Если священники останутся на высоте, если у нас будут идти преобразования в лучшую сторону, то постепенно все вернется на круги своя. В церкви всегда есть большой процент истинно верующих людей - поэтому она и существует две тысячи лет. А если снова «Бога отменят», как после революции, если вернут язычество, то можно будет потом не удивляться, что начнется главенство права сильного. Люди думают, что они стали очень культурные, и опуститься обратно они уже не могут, но история показывает, что это не так. Если начнут отходить на задний план христианские ценности, постепенно можно прийти к мысли: если я такой важный, богатый и сильный, почему бы мне не иметь тысячу жен? И рабов заодно - рабство же никуда не делось.

Если человек Бога не боится, людей не стыдится, и если у него появляются ресурсы, силы и возможности, он очень быстро превращается в страшное существо, которое готово на все, лишь бы удовлетворить свои похоти.

Сейчас, я считаю, в мире осталась одна из самых главных ценностей - это семья. И ее интенсивно уничтожают. Семья - это основа, только в нормальной семье могут вырасти нормальные дети. Где нормальные адекватные родители, там не надо объяснять, что мама не позволит себе орать как бензопила с утра до ночи, а папа не станет бить никого. В такой семье вырастет адекватный ребенок, который сможет стать полноценным членом общества и создать нормальную семью, а не разводиться каждые пол-дня.

Беседовала Елена Никитина