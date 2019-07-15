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О псковском служении, трех заповедях отца Иринея и самолвовской ухе - интервью с руководителем волонтерского проекта «Родная земля»

Подъем в пять утра? Отлично! Поездка в глухую деревню по неезженным тропам? Без проблем! Концерт для 250 человек в зале на 200 мест? Почему бы нет? Думается, даже перспектива приготовления каши из топора не испугает теперь участников молодежного волонтерского проекта Московского Сретенского монастыря «Родная Земля». Две яркие недели, проведенные молодыми людьми из разных уголков России и ближнего зарубежья в Псковской области, при поддержке и благословении митрополита Псковского и Порховского Тихона, пролетели как один день.

Чем запомнится это время волонтерам и что больше всего удивило добровольцев на нашей земле, мы узнали у руководителя проекта, насельника Сретенского монастыря иеромонаха Иринея.

Отец Ириней - посередине, фото: pravoslavie.ru

- Отец Ириней, как зарождался волонтерский проект?

- Первая, пробная поездка была организована 10 лет назад в Вологодскую область. Местный владыка попросил, чтобы мы с семинаристами поговорили с жителями о неожиданной, казалось бы, теме - жизни после смерти. Так я впервые попробовал себя в качестве выездного миссионера, да еще и со студентами на поруках. Это был первый опыт, но он дал мне как преподавателю миссиологии Сретенской семинарии очень хорошую школу. Главный вывод, который я тогда сделал: если хочешь быть интересным, полезным людям, ты должен очень хорошо представлять себе, что им нужно.

Я думал, после пробного выездного тура все закончится. Но на следующий год мой друг высказал такую мысль: вы с молодежью ездите в подмосковные детские дома, помогаете престарелым, но это может сделать любой москвич. А вот поедь куда-нибудь далеко, в ту деревню, где люди вообще ничего хорошего не видят, и помоги восстановить храмы с молодежью, потому что на Севере, например, в этом очень нуждаются. Тогда мы присоединились к одной из крупнейших волонтерских организаций «Общее дело», которую возглавляет о.Алексей Яковлев, и включились в работу по восстановлению деревянных храмов Севера. Конечно, мы не можем производить работы, которые делают профессионалы-реставраторы - не можем перебрать какой-то храм, заменить кровлю. Но мы можем спасти его от разрушения: обезопасить храм от доступа диких животных и птиц, сделать водоотведение, очистить храм от птичьего помета и грязных надписей, оборудовать окна деревянными ставнями, скосить траву, спилить старые опасные деревья.

Первые года два мы занимались только этим. Но потом я понял, что мы проходим мимо местных жителей, которые видят, как на их глазах восстанавливается старинная святыня, но не принимают в этом участия, думая, что мы «заезжие, богатенькие туристы», «бесимся с жиру». Мы обратили внимание на то, что нужно что-то подарить местным людям. Мы не можем привезти им деньги - у нас нет никакого центрального финансирования. Но мы можем подарить им любовь. Каким образом? Прежде всего - выслушав их. И к удивлению молодежи, оказалось, что пожилые бабушки - а некоторым за 100 лет - помнят дореволюционные песни, поют их. Наши фольклористы записали их на диктофоны. Ребята их Третьяковки, участвующие в фольклорных ансамблях, переложили на музыку эти песни, и исполняют их теперь. Это сокровищница, на мой взгляд, не до конца открытая. Кто-то передает воспоминания из советской эпохи, кто-то вспоминает Великую Отечественную войну. В некоторых случаях мы как Тимур и его команда идем в дом к бабушке, чтобы принести ей воды, помочь наколоть дров. Вы не представляете, как много значит, когда молодежь зимой, на Новый год приезжает поздравить местных жителей. У них нет никаких развлечений, кроме телевизора, а тут - приезжают молодые интересные ребята, привозят Деда Мороза, поют, дарят подарки - это настоящий праздник.

В этом и заключается служение нынешней молодежи, которая не умеет пахать на полях, не умеет доить корову, никогда не пасла скот, не знает, что такое заготовить сено. Мы стараемся служить на престольный праздник храма, в День деревни, привлекаем к участию хороший хор, в некоторых случаях волонтеры готовят угощение. Когда впервые три года назад в одном из храмов возле города Онеги мы привезли местных жителей из деревень, организовали переправу на лодках, угостили и спели концерт - нам сказали, никогда такого не видели, чтобы батюшки дарили подарки! У светских людей, далеких от церкви, есть предубеждение против священнослужителей. Они не видят, что на самом деле служение современного священника - это постоянное дарение внимания и заботы в отношении детей, пожилых, организация приходской общины. Ведь приходская община - это нечто большее, чем просто богослужение. Это взаимопомощь, молитва, которая перерастает в заботу друг о друге и о тех людях, которые находятся вне церкви.

- Получается, что постепенно проект расширил свою деятельность?

- Да, как только мы увидели, что нужно слушать местных жителей, что нужно им дарить любовь, мы взяли за основу три главных компоненты проекта: помощь местной общине в восстановлении храма, мероприятия для детей - особенно там, где дети есть, а возможности организовать детский лагерь нет. И третье - концерты-праздники. Это три кита.

- Зачем такое большое внимание в рамках волонтерского проекта уделяется именно детям?

- Сейчас много говорят о воцерковлении детей, приведении их к Богу. Когда я посещал святую гору Афон, я спросил у одного из старцев, как нам людям показать Бога, показать, что Бог - это Бог любви? Он ответил: вы сначала просто людей расположите на добрый лад, покажите им, чтотакое доброта. Когда человек почувствует, что такое доброта и человеческая забота - тогда поймет, что такое любовь Божия. До тех пор, пока мы не показали человеческой любви - говорить о Боге бесполезно. Дети понимают и запоминают, как к ним относятся. Они видят заботу и любовь и чувствуют: это - по-настоящему верующие люди.

- Почему в этом году проект обрел новое миссионерское направление - «На Псков»?

- Ответ на вопрос «Почему Псков?» прост: митрополит Псковский и Порховский Тихон, который лично вдохновляет молодежь, во всем нам помог и личной опекой, и финансовой поддержкой. Не новость, что приезд волонтера дорого обходится: бесплатно мы дарим наши таланты, но студенты не могут сами оплатить билеты. Это вопрос не только проезда, но и питания, проживания, медикаментов, реквизита.

- Сколько волонтеров приехало в Псковскую область?

- Порядка 100 человек. География очень широкая - Москва, Кемерово, Брест, Санкт-Петербург... Есть и псковские ребята, которые участвуют в волонтерском движении.

Хотя мы являемся представителями московского Сретенского монастыря, мне хотелось бы со временем убрать слово «московский» из названия нашего проекта, так как за эти годы в экспедициях приняли участие молодые люди и многих регионов и стран, даже из Нигерии. И если в дальнейшем кто-то вдохновится нашим примером и создаст проект, подобный нашему, в другом городе - мы будем только рады. Если в центре будет добро, если в центре будет Бог, который является любовью, - значит, мы делаем общее дело.

- Волонтером мог стать любой желающий или к участникам предъявлялись какие-то требования?

- Прежде всего, это люди, достигшие 18 лет. Средний возраст участников - 25-27 лет, самому старшему - около 40 лет. Конечно, мы не берем случайных людей, людей с проблемами психики или с девиантным поведением: нравственность - важный фактор. Есть жесткие требования: наши ребята уже прозвали их «заповедями отца Иринея»: не пить, не курить и не сквернословить. Если этот человек не попадает в эти три заповеди - он не может приехать. И знаете, для современных людей это очень жесткий фильтр.

- Каким получился диалог с жителями псковской глубинки?

- Шокирующим - в том смысле, что наша молодежь не ожидала такого горячего отклика. Неожиданным для наших ребят было и большое участие детей, которые пришли на наши мероприятия. У нас есть университетские преподаватели педагогики - они говорят, что такого отклика и внимания со стороны детей нигде не встречали. Московские дети очень избалованы, а местные ребята очень контактные, они моментально вовлекаются в игру, и для наших ребят это было хорошим стимулом работать над качеством своих мероприятий.

У меня не было ни одного отрицательного отклика, что мы что-то провели плохо. Но ребята наши понимают, что можно еще усерднее потрудиться и отработать мероприятия так, чтобы за минимум времени дать бОльшую глубину, особенно в отношении познавательной сферы. Сейчас мы проводили преимущественно мероприятия культурно-развлекательного плана. Но не менее важно, особенно сейчас, поговорить об истории. Потому многие, заканчивая школу, удирают в города и не хотят возвращаться обратно. Конечно, причин этому много - отсутствие инфраструктуры и рабочих мест, очень плохие бытовые условия. Но есть еще и цивилизационный фактор. Многие ребята не знают собственной истории. Они знают великих - Ольгу, князя Владимира, а менее значимые фигуры им неизвестны. Они проходят школьный курс истории, а так чтобы прирасти к этому месту и дорожить собственным домом - этого не хватает. Именно поэтому наш проект называется «Родная земля». Мы хотим делать ставку на любовь к родной земле: не гнаться за тем, чтобы уехать в Европу или все построить как в Европе, а развивать собственные памятники и досуговые места, чтобы они были на том же уровне, как в Европе, но с нашим национальным содержанием.

Поэтому очень приятно было увидеть такие места, как, например, частный музей в деревне Самолва. Это сделали местные жители своими руками. Когда наши киношники, которые побывали во всем мире, - увидели этот музей, они сказали, что это почти европейский уровень. Мы привезли туда на экскурсию детей из Гдова. Оказалось, что они впервые побывали там, где проходило Ледовое побоище. Причем многие из них живут не в Гдове, а в Петербурге, родители привезли их на каникулы к бабушкам и дедушкам. Но это их родная земля, об этом стоит помнить.

Нужно сейчас развивать это движение - возвращение обратно на родину. Мы не строим, конечно, иллюзии создания каких-то поселений из разряда «обратно к корове», это тупиковый путь. Но любовь к отчизне, родине - вот то, что мы можем привить. Если человек будет этим дорожить - он будет инвестировать в это, помогать.

- Много помощников нашлось у проекта «Родная земля» в Псковской области?

- Очень много! Мы встретили очень много активных и контактных священников. Тех, у которых есть не только церковное, но и светское образование, очень душевных, интеллектуально подкованных, разнообразных с точки зрения бэкграунда и эрудиции, на которых очень многое держится и они пользуются авторитетом. Нам помогают маршрутчики, местные директора школ, домов культуры. В каждом месте, в каждом населенном пункте мы встречаем живой отклик. Матушки из Елиазаровского монастыря все спрашивали, чем нас покормить, директор музея-заповедника «Изборск» предоставила нам возможность выступить на сцене, и нам дали шикарный рояль, под аккомпанемент которого наши ребята из Гнесинки исполнили романсы, от которых все слушатели пришли в восхищение. В Самолве на 30 волонтеров и 40 детей пять местных женщин приготовили ухи из рыбы, которую выловили накануне. Наши ребята никогда не пробовали такой вкусной ухи.

- В какой степени вы ставили перед собой цель воцерковления участников проекта, гостей концертов и детских мероприятий?

- Может быть, это прозвучит провокационно, но я как руководитель движения не ставил себе целью «всех затащить силком в храм». Моя цель - показать красоту русской православной культуры. Когда мы видим художника, который пишет замечательные полотна и иконы, когда видим музыканта, который создает и церковную, и светскую музыку, мы понимаем, что русский человек должен быть всесторонне развитым. Только тот, у кого есть академическая подготовка в живописи, может создать иконописный шедевр. И лишь тот, кто обладает евангельской интуицией, может создать произведение искусства, которое будет вдоновлять людей на добро - вне зависимости от их вероисповедания, бэкграунда, возраста, культуры, социального статуса. Мне кажется, путь к возрождению отечественной веры и культуры лежит через красоту. Через красоту православия, красоту нашего исторического и духовного наследия.

- И, наверное, красоту родной земли?

- Да, Псковская область очень красива! Каждый район - по-своему прекрасен. Но главное богатство вашего края - это люди. Нам очень понравилось и в Печорах, и в Гдове, и в Острове, и в Старом Изборске. Многие волонтеры хотели побывать на острове Залит, чтобы прикоснуться к наследию места, где подвизался отец Николай Гурьянов. Мы смогли организовать эту поездку благодаря финансовой поддержке митрополита Тихона.

Вместе с тем, конечно, скорбно, что столько памятников архитектуры Псковщины находится в бедственном и убогом состоянии. Поражают плохие дороги, отсутствие инфраструктуры, бедность людей, у которых нет денег порой даже свечки купить.

- Возникали ли какие-либо проблемы у волонтеров в ходе реализации проекта?

- У кого ни спрашивал - никто не говорил, что что-то было не так. Проблема существовала только в организации наших добровольцев. Потому что вчерашние школьники и студенты бывают мало организованы и не всегда приучены к простым бытовым условиям. Ребята, которые проучились несколько лет в университете, бывает, отвыкают от того, чтобы стирать хозяйственным мылом и набирать воду из колодца. Бытовые условия на Псковской земле проще, чем на Севере, но все же местами порой возникали проблемы с отсутствием дорог, мобильной связи и хорошей питьевой воды.

Господь сохранил нас и от рискованных ситуаций. Это чудо я сам ощущаю на личном живом опыте. Несколько раз наши ребята попадали в шторм на лодке при выходе в Белое море, например. Или простые бытовые ситуации: опаздываем на концерт в Дно, дорога неасфальтированная. У нас оставалось 60 минут - ни по каким параметрам мы не должны были успеть. Но каким-то образом мы приехали минута в минуту к началу концерта.

- Сколько километров накрутила по псковским дорогам «Родная земля»?

- Считайте: в день наш автобус проезжал до 300 километров, проект длится 16 дней. После некоторых псковских дорог автобус надо ставить в ремонт. Например, дорога в Самолву - она же просто местами отсутствует. Там песчаник - не каждый автобус проедет. А для нас большой автобус принципиален: мы по дороге берем с собой местных жителей, которые не могут доехать до местного ДК. Особенно это важно для пенсионеров. В нашей стране сейчас отсутствует инфраструктура, которая бы заботилась о досуге пожилых людей. Они просто брошены, все, что у них есть, - этомагазин и телевизор. Мы их садим в автобус, везем в ДК, поем им любимые песни и романсы. И они расцветают. Когда, допустим, старики деревни Ремда еще услышат живое исполнение итальянской O solemio?

- Изначально в проекте говорилось о восьми населенных пунктах Псковской области - Старом Изборске, острове Залит, Елеазарово, Гдове, Дно, Писковичах, Острове и поселке Ямм. Значит, их было гораздо больше?

- Да. Это восемь мест дислокации волонтеров, но по факту мы объездили всю область. Вот скажем, Дно: вчера на концерт мы привозили 30 жителей из села Искра, расположенного в 15 км от Дно. Такие радиальные вылазки мы делали постоянно.

- Лично у вас какое самое яркое впечатление от экспедиции в Псковскую область?

- Думаю, дети. Их открытость, настроенность на диалог. Их много по деревням, и это прекрасно. Пусть даже это дачники, но здорово уже то, что их родители вернулись на родину, чтобы провести время с бабушками и дедушками, что они отпускают детей на подобные мероприятия, и даже сами в них участвуют.

- Приедут ли волонтеры «Родной земли» в Псковскую область повторно, допустим, в будущем году?

- Мы надеемся. Но проект целиком и полностью зависит от самих волонтеров. Я могу их только зажечь, а захотят ли они приехать - зависит только от них. Очень много должно сойтись факторов.

- По итогам поездки планируется ли выпуск фильма или альбома с фотографиями, отзывами ребят о псковской миссии проекта «Роднаяземля»?

- Да, в ближайшее время на нашем YouTube-канале появится серия видеороликов, один из них будет посвящен Псковской области. А еще 22 сентября мы хотим провести встречу волонтеров проекта в Москве и пригласить к нам в гости самых активных псковских участников с тем, чтобы познакомить их со столицей, жизнью Сретенского монастыря, и укрепить дружбу, зародившуюся на «Родной земле».