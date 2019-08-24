О своих главных заботах как псковского архиерея рассказал митрополит Тихон

Заботу о приходской жизни назвал в числе главных задач своего архиерейского служения митрополит Псковский и Порховский Тихон.
В большом интервью «Комсомольской правде» он сказал, что в настоящее время Псковской епархией возводится 8 приходских домов для православных общин. «На самом деле это не просто хозяйственная необходимость: и воскресная школа, и огласительные курсы, и училища, и беседы о Священном Писании, и молодежные встречи - это и многое другое составляет жизнь православной общины. Для всего этого необходим приходской дом, призванный стать родным для сотен людей», - пояснил владыка Тихон.
Митрополит рассказал о том, что в епархии начата работа отдела по благотворительности, открываются благотворительные столовые, сестричество для помощи в хосписе и больницах. Совместно с областными властями готовится строительство двух средних школ, одна из которых станет продолжением Псковской православной гимназии. Он также напомнил о том, что проектируется гуманитарно-спортивного комплекс с центром семьи и начинается строительство исторического парка «Россия - моя история» для Пскова. «Все это совсем не уникально, уже осуществлено во многих и многих епархиях. Просто во Пскове мы немного опаздываем», - отметил митрополит Тихон.
Не менее важная часть работы связана с разработкой профилактических мер по борьбе с пьянством - часть из них была озвучена на недавно прошедшем в Пскове международном форуме «За ЗОЖ». Псковская область станет пилотным регионом для разработки широкой системы профилактики алкоголизма среди подростков и молодежи. Эта идея уже согласована Псковской епархией и губернатором Михаилом Ведерниковым.
Разговаривая с журналистом, митрополит не обошел стороной и проблему плачевного состояния псковских памятников архитектуры. Он сообщил, что в настоящее время подготовлена программа работ по данному направлению на ближайшие 10 лет, ее уже начали осуществлять.
Отвечая на вопросы, митрополит Псковский и Порховский Тихон также рассказал о том, как создавалась постановка «Грифон» и поделился своим отношениям к слухам о себе: «Что-то читаю, что-то рассказывают, что-то проходит мимо ушей. Я не ставлю себе целью коллекционировать все слухи и сплетни про себя».