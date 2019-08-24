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О своих главных заботах как псковского архиерея рассказал митрополит Тихон

Заботу о приходской жизни назвал в числе главных задач своего архиерейского служения митрополит Псковский и Порховский Тихон.

В большом интервью «Комсомольской правде» он сказал, что в настоящее время Псковской епархией возводится 8 приходских домов для православных общин. «На самом деле это не просто хозяйственная необходимость: и воскресная школа, и огласительные курсы, и училища, и беседы о Священном Писании, и молодежные встречи - это и многое другое составляет жизнь православной общины. Для всего этого необходим приходской дом, призванный стать родным для сотен людей», - пояснил владыка Тихон.

Митрополит рассказал о том, что в епархии начата работа отдела по благотворительности, открываются благотворительные столовые, сестричество для помощи в хосписе и больницах. Совместно с областными властями готовится строительство двух средних школ, одна из которых станет продолжением Псковской православной гимназии. Он также напомнил о том, что проектируется гуманитарно-спортивного комплекс с центром семьи и начинается строительство исторического парка «Россия - моя история» для Пскова. «Все это совсем не уникально, уже осуществлено во многих и многих епархиях. Просто во Пскове мы немного опаздываем», - отметил митрополит Тихон.

Не менее важная часть работы связана с разработкой профилактических мер по борьбе с пьянством - часть из них была озвучена на недавно прошедшем в Пскове международном форуме «За ЗОЖ». Псковская область станет пилотным регионом для разработки широкой системы профилактики алкоголизма среди подростков и молодежи. Эта идея уже согласована Псковской епархией и губернатором Михаилом Ведерниковым.

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Разговаривая с журналистом, митрополит не обошел стороной и проблему плачевного состояния псковских памятников архитектуры. Он сообщил, что в настоящее время подготовлена программа работ по данному направлению на ближайшие 10 лет, ее уже начали осуществлять.

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Митрополит Псковский и Порховский Тихон: «Работы много, и она совсем непростая. Скажем, в Псково-Печерском монастыре обрушения склонов и пещер надо решать без преувеличения экстренно. Ведется подготовительная работа по решению тех же проблем в Снетогорском и Мирожском монастырях. Мы намереваемся создать свои псковские реставрационные мастерские, готовить специалистов, чтобы они оставались у нас, на Псковщине. Это многолетний серьезный проект... Собственник всех этих уникальных объектов - государство, поэтому, надеюсь, будет выделяться финансирование. В реставрации могут принять участие и меценаты. Но сейчас пока никаких денег не получено».

Отвечая на вопросы, митрополит Псковский и Порховский Тихон также рассказал о том, как создавалась постановка «Грифон» и поделился своим отношениям к слухам о себе: «Что-то читаю, что-то рассказывают, что-то проходит мимо ушей. Я не ставлю себе целью коллекционировать все слухи и сплетни про себя».