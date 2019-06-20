Церковь / Из первых уст

Совершенно триумфально вошел Псков в номинацию особо охраняемых памятников ЮНЕСКО - митрополит Псковский и Порховский Тихон

Памятники древнего Пскова включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение было принято в воскресенье на проходящей в Баку 43-й сессии Комитета организации. Покровская и Гремячая башни Псковской крепости, храмы периода с 12 по 17 век, созданные под влиянием византийской и новгородской архитектурных традиций, каменные палаты купца Поганкина и Приказная палата Псковского Кремля, постройки Спасо-Преображенского Мирожского монастыря XII века - целый ряд архитектурных памятников Пскова получили новый статус. Митрополит Псковский и Порховский Тихон рассказал Псковской Ленте Новостей о том, в чем заключается значимость данного события для экономики, культуры и духовной жизни Псковской области и России в целом.

«Главное духовное и материальное сокровище и главный потенциал Псковской области - это наши древние храмы и монастыри, - подчеркнул митрополит Тихон. - Это не только мнение живущих здесь людей, но, как видим, и мнение международного сообщества историков, культуроведов. Совершенно триумфально Псков вошел в номинацию особо охраняемых памятников ЮНЕСКО. Все только недоумевали: а почему раньше этого не было сделано? Потому что такие уникальные памятники, притягательные по эстетической и духовной силе, редко где сыщешь. Для православных христиан особенно знаменательно, что событие это произошло в канун особого праздника – Собора Псковских святых, который празднуется раз в год».

По мнению владыки Тихона, решение о включении псковских памятников архитектуры в список ЮНЕСКО, прежде всего, означает, что паломнический поток людей, которые любят Псковскую землю и архитектуру, значительно увеличится, на эти поездки будет сориентировано огромное количество людей со всего мира. «У нас действительно нет большой промышленности, нет того, что обеспечивало бы экономику, мы дотационный регион, - сказал митрополит Псковский и Порховский. - Но так получилось, что наши предки поработали на нас - монахи, священники, церковные архитекторы, которые создали нечто необычно важное и значимое, что спустя какое-то время в состоянии будет поддерживать не только культурную и духовную жизнь нашего региона, но и, прошу прощения, и чисто материальную. Потому что туризм даст развитие инфраструктуры, экономики региона».

В связи с этим в настоящее время ощущается острая необходимость в мерах по сохранению памятников. «Они находятся в очень непростом состоянии, я об этом много говорил, - пояснил владыка Тихон. - Мы видим, какого уровня и какого значения памятники мы не сберегли в той мере, в какой должны были. Если они будут повреждены, разрушены, то теперь это будет ответственность не только перед нашим народом, нашей страной, но - теперь уже никуда не денешься от этого - и перед мировой общественностью. Мы долго говорили о том, что необходимо эти памятники реставрировать, приводить в порядок, сохранять их для будущих поколений. Отклики были разные, в том числе крайне негативные, мол, кому это надо и зачем... Но сохранение этих памятников даст средства в том числе для бюджетных организаций, и для здравоохранения, для образования, для поддержания городской инфраструктуры. Поэтому даже люди, которые негативно относятся к церкви и церковной архитектуре - может быть, теперь хотя бы прагматически посмотрят на эту ситуацию».

Митрополит Тихон напомнил, что сохранность памятников - наша общая ответственность, причем не перед критиками, а перед Отечеством, историей и великой культурой. По этой причине за последний год многое уже сделано губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым совместно с Псковской епархией по изысканию федеральных средств на реставрацию - тем актуальнее эта деятельность в контексте новости о включении наших памятников в список ЮНЕСКО.

В разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей митрополит Псковский и Порховский Тихон высказал предположение, что комиссия ЮНЕСКО в дальнейшем может расширить список охраняемых псковских памятников. «В России лишь немногая часть памятников включена в список особо охраняемых объектов ЮНЕСКО, - напомнил владыка. - Это Московский Кремль, Владимиро-Суздальский ансамбль, архитектурный ансамбль Кижского погоста, культурный и исторический ансамбль «Соловецкие острова», другие знаменитые памятники и теперь - Псков. Что меня поразило: все проголосовали единогласно. Но этого, наверное, и следовало ожидать. По завершению голосования в течение 10-15 минут к представителям нашей делегации подходили представители практически всех стран и поздравляли с этим событием. Когда были представлены наши памятники, люди, присутствовавшие на заседании, были потрясены их величием и красотой. Что называется, имеем - и не ценим».

«Низкий поклон и великая благодарность нашим предкам, псковичам, которые создали все это величие, духовную и архитектурную красоту, и оставили все нам, - сказал в завершение разговора митрополит Псковский и Порховский Тихон. - Какими мы будем наследниками, благодарными или иными, - зависит уже только от нас».

Добавим, ранее новость о включении псковских памятников архитектуры в список ЮНЕСКО прокомментировал губернатор региона Михаил Ведерников: «C одной стороны, это определенная ответственность, потому что приводить в порядок памятники будет сложнее, но с другой стороны, это признание уникальности наших культурных исторических объектов, а во-вторых, хороший повод для того, чтобы большее количество туристов приезжало».