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«Всю свою жизнь он положил на алтарь служения»: К 75-летию протоиерея Олега Тэора

1 ноября протоиерей Олег Тэор, настоятель воинского храма Святого Благоверного Великого князя Александра Невского, отметит 75-летний юбилей. В преддверие торжественного дня мы поговорили с иереем Александром Цыгановым, который уже около 10 лет помогает отцу Олегу в окормлении псковских военнослужащих.

- Отец Александр, как вы познакомились с отцом Олегом?

- Я знаю его с 2008 года, с тех пор, как приехал в Псков. Я был рукоположен в 2009 году в дьяконы, в 2011 стал священником. Тогда же митрополит Евсевий, на то время правящий архиерей Псковской епархии, благословил меня помогать отцу Олегу в окормлении военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка. С тех пор я несу послушание воинского полкового священника.

Работа заключается в духовно-нравственном просвещении военнослужащих и богослужебной деятельности. Для бойцов служим воинские литургии, заупокойные богослужения по погибшим воинам, молебны перед началом учений, проводим крещение военнослужаших, изъявивших желание стать членами православной Церкви. Что касается духовно-нравственной работы, то здесь мы организуем просветительские беседы на различные темы - о патриотизме, о борьбе с вредными привычками, проводим для военнослужщих экскурсии по святыням Пскова и области, бойцам особенно нравятся поездки в Псково-Печерский монастырь. Я выезжаю с ними на учения, прыжки. Сами воины свидетельствуют, что после того, как получили благословение от священнослужителя, намного легче преодолевается страх первого прыжка из большого самолета ИЛ-76 военно-транспортной авиации. Мы действуем вместе, по принципу «делай как я», а не «делай, как я сказал». Вместе несем крест по защите нашей Родины.

- Какую роль сыграл отец Олег в вашем становлении как священника? Чему он вас научил?

- Отец Олег сыграл и продолжает играть очень большую роль в моей жизни. В первую очередь, у него я, наверное, перенял «горение» - не просто выполнение своей работы с девяти до шести, а горячее желание помогать вне зависимости от времени суток, где бы я ни находился.

Я помню первые беседы с военнослужащими, на которые отец Олег брал меня с собой. На этих встречах он делился своим духовным опытом, рассказывал о чудесных случаях в своей жизни, о своей встрече с Богом. Такие беседы очень важны: когда человек пережил опыт общения с Господом и может этим опытом поделиться с другими и обогатить их смыслом жизни. У верующего человека смысл жизни находится не в горизонтальной плоскости, а в вертикальной, он устремляется к Богу, в царство небесное, исполняя Его заповеди.

На тот момент, когда я узнал, что меня поставят в скором будущем на воинское служение, я только что закончил срочную службу. Только-только из этой среды вышел - и вдруг обратно. Меня меньше чем через месяц после службы направили к отцу Олегу. Мы проводили служение в части Остров-3, где я проходил службу. Я с большой радостью там оказался, даже сам от себя не ожидал этого.

- Отец Олег как воинский священник побывал во многих горячих точках. Вы переняли этот опыт у него?

- Да, я дважды ездил командировки в горячие точки. На моем счету 121 прыжок с парашютом. Свой первый прыжок я совершил, будучи в священном сане.

- С вашей точки зрения, какова значимость личности отца Олега Тэора в жизни нашего города и десантной дивизии, страны в целом?

- Сложно представить себе человека, который бы так любил город Псков, Родину, воинство российское. Всю свою жизнь он положил на алтарь. У него своего практически ничего нет. Все, что есть - для людей, для храма, для воинства. Это очень щедрый человек, самый щедрый на моей земной истории. При этом Господь ему подает. Он счастливый человек, наверное. Что меня поразило в отце Олеге - если кто-то ему рассказывает простые истории, которые свидетельствуют о действии Господа среди людей, на его глазах появляются слезы. Детские, искренние слезы радости. Этому у отца Олега стоит поучиться.