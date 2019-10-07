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В ноябре начнутся восстановительные работы в пещерах Псково-Печерского монастыря

Председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) заявил, что работы по восстановлению пещер Псково-Печерского монастыря, находящихся в «полуаварийном состоянии», начнутся в ноябре.

«Мы сейчас этим занимаемся, как и склоном Снетогорского монастыря, который рушится в реку Великая, - цитирует митрополита РИА Новости. - Это будет настоящая трагедия, которая повлечет за собой разрушение знаменитого храма-памятника с фресками XIV века (Собора Рождества Богородицы 1312 года постройки - ред.)», - сказал митрополит Тихон на пресс-конференции журналистам.

Он сообщил, что в этом году впервые были проведены «масштабные исследования всех склонов и пещер».

«Пещеры… как и склоны, находятся где-то даже в полуаварийном состоянии: обвалы, несколько водяных линз между самим склоном и пещерами. В ноябре мы начнем работы по укреплению склонов и нейтрализации проблемных мест, которые есть над пещерами Псково-Печерского монастыря», - сообщил он.

Успенский Псково-Печерский мужской монастырь основан в 1473 году. Его главная святыня - пещеры, место упокоения святых и уникальный историко-художественный памятник. Там похоронены насельники монастыря, святые, паломники, благочестивые миряне и воины-защитники монастыря. Точное число захоронений не установлено. По информации с сайта монастыря, есть основания полагать, что там покоятся более 10 тысяч человек.

Снетогорский монастырь впервые упоминается в 1299 году. В 1312 году в обители построили собор Рождества Богородицы, фрески которого сохранились до наших дней. Монастырь пережил разорения, нашествия шведов и поляков, во время оккупации войсками нацистской Германии в обители разместили штаб северо-западного фронта немецкой армии. В советское время там был дом отдыха. Монашеская жизнь возрождена в 1993 году.