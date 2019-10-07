Потребность в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения сейчас огромная - порховский священник Виктор Шелухов

7 ноября в городе Порхове состоялось итоговое собрание духовенства Порховского благочиния.
В собрании приняли участие: иерей Виктор Шелухов, благочинный Порховского округа митрополии; иерей Игорь Рудаков, секретарь Порховского благочиния; протоиерей Сергий Кривоногов, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Порхова и духовенство благочиния.
На собрании были рассмотрены вопросы окормления пациентов больниц и интернатов, взаимодействие с местными властями, а также деятельность приходских воскресных школ.
Главной темой собрания стал вопрос посещения священниками средних школ районов благочиния. В частности, отец Виктор подчеркнул, что священникам необходимо посещать открытые уроки в школах благочиния.
Благочинный Порховского округа митрополии напомнил, что на Рождественских праздниках в Порхове и Дно пройдут концерты, которые организуются приходами. «Приглашайте, помогайте добраться. Потребность в духовно-нравственном воспитании нашего подрастающего поколения сейчас существует огромная», - подчеркнул отец Виктор.