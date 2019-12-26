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Фильмы для души: рекомендации насельника Псково-Печерского монастыря

10.02.2020 18:55|ПсковКомментариев: 1

Буквально считанные часы прошли с тех пор, как отгремела 92-я церемония награждения кинопремии «Оскар», которая в очередной раз показала, что кино было, есть и будет искусством, приковывающим внимание миллионов, и в очередной раз напомнила, что кино бывает очень разным. Как же выбрать в миллионах кинолент то, что действительно стоит посмотреть для души, для развития своего внутреннего мира?

Разговор об этом на минувшей неделе состоялся в Курской духовной семинарии, где насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря игумен Августин (Заярный) провел кинолекторий с просмотром фильма «Любить», снятый в 1968 году режиссером Михаилом Каликом.

Фото: Пресс-служба Курской духовной семинарии

Кинолекторий проходил в рамках спецкурса «История кино», который входит в направление «Мировая культура в свете христианства», где также изучаются история литературы, история живописи, история музыки и история идей.

Основу фильма составляют четыре новеллы о любви по мотивам рассказов Иона Друцэ, Авенира Зака и Исая Кузнецова, Юрия Казакова и Владимира Сапожникова. Каждая новелла начинается с эпиграфа, взятого из «Песни песней» Ветхого Завета. Новеллы чередуются с документальными кадрами, в которых на вопрос «Что значит любить?» отвечают священник Александр Мень и случайные прохожие, у которых берёт интервью режиссёр хроники Инесса Туманян.

Отвечая на вопрос воспитанников семинарии о том, что такое искусство, отец Августин сказал: «Искусство служит для того, чтобы задавать человеку вопросы. Оно никогда не отвечает на вопросы, а религия отвечает на вопросы, она говорит, что нужно сделать для того, чтобы быть живым. Искусство как бы говорит: «Кто я такой? Что нужно, чтобы быть счастливым? Что такое жизнь, правда, истина? Кто такой Бог? Кто такой человек?». И когда человек знакомится с искусством, он формирует в себе потребность отвечать на эти вопросы. Ты в какой-то момент понимаешь, что эти вопросы тебе задал Достоевский, Шекспир, Чехов, какие-то еще великие люди. И они говорят, что эти вопросы существуют и на них нужно найти ответ. Эти вопросы адресованы тебе, и ты должен найти на них ответ, потому что, если ты не найдешь - значит ты рискуешь прожить жизнь впустую».

По мнению насельника Псково-Печерской обители, если человек хочет заниматься пастырством, научиться разговаривать с людьми, то он должен знать искусство. «Это почти так же важно, как Догматическое богословие или Литургика, потому что эти произведения не просто развлечения, - объяснил отец Августин. - Они отображают реальную жизнь реальных людей. Гениальность писателей, режиссеров или художников заключается в том, что они как бы ловят правду».

По окончании кинолекции отец Августин посоветовал к просмотру следующие фильмы:

- «За холмами» (18+), 2012. Режиссер: Кристиана Мунджиу;

Здесь и далее фото: кинопоиск.ру

- «Дикое поле» (16+), 2008. Режиссер: Михаил Калатозишвили;

- «Соль Сванетии» (0+), 1930. Режиссер: Михаил Калатозов;

- «Долгая счастливая жизнь» (0+), 1966. Режиссер: Геннадий Шпаликов;

- «В Париж!» (16+), 2009. Режиссер: Сергей Крутин;

- «Весна на Заречной улице» (12+), 1956. Режиссер: Марлен Хуциев;

- «Июльский дождь» (0+), 1966. Режиссер: Марлен Хуциев;

- «Моя любовь» (12+), м/ф, 2006. Режиссер: Александр Петров;

- «Девичий источник» (16+), 1960. Режиссер: Ингмар Бергман;

- «Декалог» (16+), 1989. Режиссер: Кшиштоф Кеслёвский;

- «Дочь» (16+), 2012. Режиссеры: Александр Касаткин, Наталья Назарова;

- «Девственницы-самоубийцы» (16+), 1999. Режиссер: София Коппола.

Теги: #кино #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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