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Судья Юлия Якубова: Теннисисты Северо-Запада сказали «да» турнирам в городе Печоры

14 марта в Печорах прошел открытый турнир по настольному теннису «На призы Дружины Довмонта». Своим отзывом о состязаниях поделилась главный судья Юлия Якубова.

«Эти соревнования разительно отличались от наших обычных турниров: тепло, светло, взноса нет, микрофон есть, а в конце вручают всем подарки и бесплатно кормят... Что еще надо обычному теннисисту для счастья? Ничего! Вот поэтому многие участники говорили мне лично и писали в сообщениях слова благодарности и надежды на продолжение Печорских турниров в дальнейшем. Но это уже зависит от организаторов.

На этих соревнованиях снова использовалась система электронного судейства и трансляции игр через интернет. Что ж, могу точно сказать, что нас смотрело как минимум 4 города: Псков, Великие Луки, Невель и Санкт-Петербург, и как только «один человек» сдвинул камеру, меня засыпали сообщениями об этом инциденте и попросили всё исправить. Это всё показывает, что пора вводить систему видеотрансляции турниров на постоянную основу. Электронные сетки тоже удобны - их видят многие и параллельно ведут контроль над моей деятельностью(я тоже человек и могу что-то не так записать). Да и передача протоколов на обсчет областного рейтинга происходит значительно быстрее - их просто скачивают из интернета и всё. Одни плюсы.

А уходя от технической составляющей ведения турнира, могу заметить, что по организации и количеству призов он вошел в число лидеров по области. Сравниться с ним по количеству призов могут только соревнования в поселке Дедовичи, да и только потому, что там проводятся парные разряды, ну и женский турнир на 8 марта, где такая же прекрасная организация, разве что призов немного меньше.

В Печорах выделялось 18 призовых мест в различных возрастных категориях:

- одиночный мужской разряд:

1 место - Шудегов Виталий(Псков),

2 место - Барышников Вадим (Тверь),

3 место - Горбачев Дмитрий (Псков);

- юниоры (2002 г и моложе):

1 место - Марцеха Михаил (Псков),

2 место - Чумараев Максим (Псков),

3 место - Дудоров Тимофей (Псков);

- ветераны (мужчины 50+):

1 место - Рыцев Сергей (Печоры),

2 место - Антоненко Александр (Псков),

3 место - Малыхин Игорь (Псков);

- одиночный женский разряд:

1 место - Фащук Любовь (Псков),

2 место - Якубова Юлия (Псков),

3 место - Астэр Ирина (Санкт-Петербург);

- юниорки (2002 г и моложе):

1 место - Беляева Анастасия (Псков),

2 место - Филипенкова Карина (Псков),

3 место - Якубова Александра (Псков);

- ветераны (женщины 40+):

1 место - Тысятова Вера (Псков),

2 место - Воронова Светлана (Псков),

3 место - Германенко Валентина (Псков).

И еще немного статистики. Всего в турнире приняло участие 46 человек (двое заявленных так и не смогли приехать) из 48, зато приехали двое незаявленных, но без ракеток и формы. Вывод - всегда берите с собой форму и ракетку! Города-представители: Псков, Великие Луки, Печоры, Дедовичи, Остров, Тверь и Санкт-Петербург. Уровень: от совсем начинающих до кандидатов и мастеров спорта. Отыграли 142 матча за почти пять с половиной часов, проведя их все до 3х побед.

Хочется выразить огромную благодарность отцу Дмитрию, который поддерживает развитие настольного тенниса в г. Печоры. Будем рады видеть представителей Печор, особенно начинающих теннисистов, на различных соревнованиях в области. Так же хочется сказать спасибо двум Сергеям, Терашкевичу и Федорову, которые со свойственной им дотошностью в пятницу подготовили зал. Все получилось удобно и практично! А также респект Горбачеву Дмитрию, который впервые судил соревнования на ноутбуке и промахнулся всего один раз, отправить кого-то играть на 9 стол.

В завершение хочется еще раз сказать, что турнир прошел в теплой и дружеской атмосфере. Не было никаких споров и конфликтов, которые к сожалению не так редки на наших соревнованиях. Все остались довольны и очень многие выразили желание приехать еще. Теперь слово за принимающей стороной. Теннисисты Псковской области (и не только) сказали «Да» турнирам в г. Печоры!!!

Фото предоставлены пресс-службой Псковской епархии