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Митрополит Тихон обратился к верующим с необычной просьбой. ВИДЕО

Митрополит Псковский и Порховский Тихон записал видеообращение к паломникам Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

«Дорогие братья и сестры, друзья Псково-Печерского монастыря, наши паломники, обращаюсь к вам с просьбой необычной, но очень убедительной, - сказал владыка. - До 12 апреля воздержитесь от поездок в монастырь. Помолитесь за нас дома. К сожалению, в Псковской области обнаружено моровое поветрие, о котором мы все знаем, и санитарные службы просят ограничить поток туристических экскурсий».

Митрополит Тихон сообщил, что в настоящее время все паломнические поездки приостановлены.

«Надеюсь, вы с пониманием отнесетесь к этому, - подчеркнул владыка Тихон. - Богослужения в монастыре не останавливаются - будем молиться все вместе, чтобы благополучно без потерь пройти это великопостное испытание».