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От Самолвы до храма Невского: протоиерей Олег Тэор отмечает 50-летие рукоположения в священники

Подумать только - полвека священнического пути! Через сложнейшие годы советского неприятия, эпоху перестройки и лихих 90-х, через войны, миллениум и нынешний коронавирус: с завидным бесстрашием этот псковский священник прошел сквозь все испытания, печали и радости.

Сегодня протоиерей Олег Тэор пользуется заслуженным уважением сотен тысяч людей. Кто-то ценит его за духовное окормление военных, кто-то - за восстановление воинского храма святого князя Александра Невского, кто-то - за командировки в горячие точки...

А еще его усилиями в свое время был открыт морской храм святого Климента, началось восстановление исторического комплекса древнего монастыря Пантелеймона целителя и возрождение погоста Выбуты, открыта библиотека и собраны уникальные материалы о бойцах 6-й роты, организованы ежегодные международные Александро-Невские чтения. В преддверие 50-летия хиротонии батюшки мы поговорили с ним о том, почему он выбрал священническую стезю, как проходило его рукоположение, и узнали, отчего отец Олег так и не совершил прыжок с парашютом.

- Отец Олег, почему вы приняли решение стать священником?

- В то время закрывали храмы, и я решил, что стану священником, чтобы лишний приход или лишнюю церковь не закрыли бы на замок. Поэтому и пошел. Я оставил адмиралтейский завод и перешел на духовное служение. Закончил семинарию в Санкт-Петербурге, тогда в Ленинграде, и мне сказали, что нужно пойти в глухую деревню. Я уехал в Самолву, служил пономарем в древнем действующем храме, на Кобыльем городище - это родина старца Николая Гурьянова. Ходил в церковь за 7 километров.

- Вы помните свое рукоположение?

- Помню. Дьяконом меня рукоположили в Печорах на Вознесение, а в Троицу, 50 лет назад, рукоположил в священники владыка, митрополит Иоанн Разумов в Троицком соборе. Я чувствовал духовную радость.

- Когда в нашей жизни происходят важные события, мы часто переживаем, как все сложится, получится ли. Были такие переживания у вас?

- Мне это с детства привычно, поэтому я все знал, все было знакомо.

- Вас часто называют «дивизионным батюшкой». Как вы стали окормлять именно военных?

- Так случайно получилось. Я часто бывал в Москве, где собирались всегда мои знакомые военные священники, они обсуждали разные вопросы, было много интересного, иногда даже мы приходили в военные учебные заведения. А потом сказали в Москве: надо, чтобы в Пскове появился военный священник, который окормлял бы или помогал армии». Я приехал из Москвы и рассказал митрополиту Евсевию об этом. А он говорит: «Тогда ты и стань».

- Это было до того, как службы возобновились в храме Александра Невского?

- Примерно в одно время или даже раньше. Так появилось в Пскове военное духовенство. А потом еще у нас был дьякон, который в Острове служил, я его часто приглашал, он тоже стал военным священником - отец Александр Цыганов. Он совершает прыжки с парашютом, и даже прыгал на Северном полюсе!

- Отец Олег, а у вас на счету нет таких прыжков?

- Нет, я у митрополита Евсевия спрашивал, он не благословил - сказал, не надо. А в полетах мне приходилось неоднократно бывать - и в Чечню, и в Югославию летал.

- За время ваших многочисленных командировок вам было страшно?

- А что-то и не было. Как-то Господь хранил. Командующий мне тогда сказал, что у меня есть священник, который и в Чечню, и куда хочешь пойдет. Много чего было.

- Отец Олег, что бы вы пожелали молодым людям, которые только начали свой духовный путь, недавно были рукоположены в священники или только планируют священнический путь?

- Молиться Богу и не бояться трудностей!

- Чем сегодня живет храм Александра Невского?

- В храме каждый день проходят службы - утром и вечером. На службу приходят разные люди, в том числе, кроме военнослужащих, члены их семей. Среди них есть и многодетные - у нас у одного прапорщика десять детей, его жена беременная одиннадцатым.

7 июня, в Троицу, и 12 июня - в день рождения Александра Невского - в храме пройдут торжественные богослужения.

Отец Олег пригласил на богослужения всех желающих и напомнил о необходимости соблюдения мер безопасности, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции.

Елена Никитина