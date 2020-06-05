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Руководитель управления проектов Патриаршего совета по культуре поздравил псковичей с днем рождения Пушкина

Руководитель управления проектов Патриаршего совета по культуре, доктор теологии (ThD), советник гендиректора Библиотеки иностранной литературы, публицист Мигель Паласио поздравил псковичей с Днями Пушкинской поэзии и русской культуры.

«Прошло менее четырех месяцев после того, как на сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина состоялся мой литературно-музыкальный спектакль «Я — Федерико Гарсиа Лорка», постановка которого была бы невозможна без активного участия в организации Комитета по культуре Псковской области и Псковского академического драматического театра им. А.С. Пушкина, - написал, в частности, Мигель Паласио. - Пишу это дружеское письмо на исходе 5 июня — дня появления на свет Гарсиа Лорки. Промыслом Божиим, поэты номер один России и Испании родились почти в один день и с разницей почти ровно в сто лет — в 1799 и 1898 годах».

По мнению Мигеля, несмотря на то, что пушкинские торжества проходят в дистанционном режиме, расстояния не способны помешать общению тех, кому близок Александр Сергеевич. «Как не смогли они столетия назад воспрепятствовать встрече между русским гением и Ибероамерикой — Испанией, Португалией и Латинской Америкой, - отметил руководитель Управления проектов Патриаршего совета по культуре. - Интересно, что Александр Сергеевич, чьи памятники установлены в Испании, Мексике, Колумбии и на Кубе, не только написал трагедию «Каменный гость» о Дон Жуане, изучал испанский язык и рассуждал об испанской литературе, но и стал первым в нашей стране переводчиком латиноамериканской поэзии — благодаря ему зазвучало по-русски стихотворение бразильского поэта Томаша Антониу Гонзаги «Воспоминания» («Там звезда зари взошла...»)».

«Если такие межкультурные контакты были возможны на огромных дистанциях в век, когда не существовало не только столь востребованной ныне системы Zoom, но и телефона, то при средствах коммуникации XXI столетия нам не составит труда соборно отметить день рождения Александра Сергеевича и праздник самого выразительного и духовно-проникновенного языка планеты, чья современная литературная форма была создана именно Пушкиным — по наитию Свыше и собственным талантом», - подчеркнул Мигель Паласио.

Поздравив жителей Псковской области с двойным праздником — Днем рождения гения русской словесности и Днем русского языка, Мигель выразил особую признательность музею-заповеднику А.С. Пушкина «Михайловское» за сохранение литературного наследия поэта.