Церковь / Из первых уст

Вышла в свет серия видеорассказов о монахах Псково-Печерской обители

Издательство Псково-Печерского монастыря «Вольный странник» запустило на YouTube канале новую видеорубрику «Несвятые святые - наши дни».

В рамках видеовстреч насельники Псково-Печерского монастыря впервые расскажут о своей жизни: как они пришли в монастырь, о своих послушаниях и о том, какие удивительные истории происходили в стенах любимой обители. Но главное – они живые свидетели Псково-Печерских старцев. И с удовольствием делятся с нами своими воспоминаниями.

Первый выпуск рубрики посвящен иеромонаху Никону (Горохову). Он пришел в монастырь в 1984 году, его духовником был отец Иоанн Крестьянкин. Сейчас батюшка несет послушание помощника казначея.