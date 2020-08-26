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Церковь / Из первых уст

От сердца к сердцу: иконописец Александр Драчев

26.08.2020 12:57|ПсковКомментариев: 0

Фото: роспись Александра Драчева

Под Симферополем есть храм святителя Николая, он был построен здесь в числе первых после присоединения Крыма к Российской империи. Здесь сейчас кипит работа - ведется роспись стен. Один из мастеров - петербургский иконописец Александр Драчев. Его стиль вырабатывался в тесной связи с Псковской землей и местными традициями иконописи. Нам удалось поговорить с Александром в преддверие выставки современной иконописи «Собор церковного искусства Пскова», в которой он примет участие. Экспозиция будет представлена в отреставрированном Дворе Постниковых в октябре.

- Александр, почему вы согласились принять участие в предстоящей выставке? Что связывает вас с Псковщиной?

- Когда я учился в иконописной школе в Москве, я часто копировал иконы в Поганкиных палатах, мне была интересна псковская школа. Позже я работал для Псковской епархии: создал два иконостаса в Спасо-Елеазаровском монастыре для храмов Сергия Радонежского и Державной иконы Божией Матери. Работал и в Мирожском монастыре.

- Как вы стали иконописцем?

- Когда я служил в армии, приехал в Свято-Успенский Одесский Патриарший монастырь, просто трудником поработать - интересно было. Собирался недельку побыть, и так получилось, что вместо недели прожил там два года. В монастыре я познакомился с иеродиаконом Димитрием. Он как раз приехал из Москвы - его от епархии владыка отправлял учиться в Троице-Сергиеву лавру на иконописца, чтобы он мог обучать потом местных иконописцев. Мы познакомились с ним, когда он занимался в мастерской, и он начал меня потихонечку к этому делу привлекать.

- У вас до этого был опыт живописца?

- Я учился в художественной школе. Потом как-то все это дело забросил, никогда этим не интересовался, были совсем другие планы на жизнь, никак не связанные с художеством. Но потом как-то все вмиг перевернулось. Иеродиакон Димитрий тонко, вдумчиво подводил меня к моему делу. Это я понял, когда стал старше. Сначала научил меня делать доски для икон. Говорил: давай натюрморты сделаем, акварели, копии икон из книжек на бумаге порисуем. Я вернулся в монастырь после Рождества у родителей, и как будто в один момент все понял - решил идти в иконописную школу и начал усердно готовиться к поступлению в школу иконописи Троице-Сергиевой лавры.

- Какие работы вы представите на выставке в Пскове?

- Небольшие иконы аналойного размера: Праведный Авраам, Владимирскую и Мирожскую икону Божией матери, икону святителя Николая.

- Они выполнены в псковской традиции?

- Нет, это то, что я, ни под кого не копируя, создал индивидуально.

- То есть вы работаете в своей манере, по-своему осмысляя традицию?

- Можно и так сказать. Есть определенные школы иконописи: московская, псковская, северная. И есть заказчики, которые хотят получить икону, созданную в определенной манере, направлении, стиле. Но я не работаю в чьем-то стиле и направлении. Мне интересно самому создавать образ.

- В рамках выставки планируется проведение Форума - это некая дискуссионная площадка. На данный момент, с вашей точки зрения, каковы главные проблемы современного церковного искусства в России?

- Мы можем собраться и порассуждать как художники. Можно, конечно, много разговаривать о стиле и о школе, но главное - создавать то, что доходит до сердца человека.

Сейчас много мастерских, все работают в разных абсолютно стилях, направлениях. Мне думается, что в наши дни самый сложный вопрос церковного искусства заключается в следующем. Когда мы начинали после иконописной школы, все работали в определенном стиле. Мы так воспитаны - мы копировали иконы, конечно, это все отложилось в манере. Педагоги просто нас направляли. А нашими учителями были иконы. Нам говорили: мы вам просто подскажем, а всему остальному вас научит икона. Мы из музеев не вылезали. Сейчас задача стоит как-то совместить традицию с нашим современным миром: людям нравятся образы «под XV-XVI век», но вместе с тем им хочется чего-то такого, что было бы пропитано еще и духом нашего времени. Так называемая эклектика - самое сложное, как мне кажется, сейчас в церковном искусстве. Мало кто может именно создать хорошую эклектику - взять старое, современное и создать что-то единое, целое, ансамблевое.

Другая важная проблема связана с людьми, которые принимают написанное, - молящимися. Бывает, иконописцы начинают между собой говорить о цвете, о краске, о рисунке, а человек, который с этим не связан, понимает все по-другому. В разговоре о современном церковном искусстве должны участвовать верующие. Меня очень волнует именно эта, духовная сторона нашей работы. Сейчас украшают все подряд, а насколько это доходит до души человек - вот в чем задача. 

Выставка современной иконописи «Собор церковного искусства Пскова» состоится в середине октября во Дворе Постникова. Как отмечают в Псковском музее-заповеднике, символично, что одна из первых выставок, которая попала в стены ещё не обжитого после реставрации большого «Мешка» - иконописная.

«Известно, что в Пскове ещё со времён средневековья было развито чувство ответственности за судьбу православия на Руси, что объясняло обострённое внимание к вопросам веры, - поясняют в музее. - Представление о Пскове как незыблемом оплоте православия издавна утвердилось в умах и сердцах жителей Псковской земли, о чём свидетельствуют летописи, вся псковская книжность, и, конечно, изобразительное искусство. Как следствие, восприятие мира, отношений между людьми породило особую религиозную культуру охраны жилища. Дом – место, где происходят важнейшие события в жизни человека, семьи, которые должны быть благословлены присутствием икон. Именно иконы вносились в жилище первыми. А сегодня в этом отреставрированном доме оказались современные нам иконы. С икон смотрит на нас своеобразный, суровый и прекрасный мир, созданный удивительными мастерами».

Добавим, что в рамках выставки будет проходить форум художников-иконописцев.

Проект реализует: Религиозная организация Епархиальный Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь Псковской епархии РПЦ МП. Проект реализуется с использованием средств гранта, предоставленного Фондом президентских грантов на развитие гражданского общества.

Беседовала Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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