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Митрополит Тихон поздравил псковичей с Рождеством Пресвятой Богородицы. ВИДЕО

Фото: пресс-служба Псковской епархии

Накануне Рождества Пресвятой Богородицы митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавил всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. После он обратился к прихожанам с архипастырским словом и поздравил их с праздником, сообщает пресс-служба Псковской епархии.

«Мы собрались для того, чтобы почтить этот праздник, поблагодарить еще и еще раз Бога, пославшего нам свою матерь – Пресвятую Богородицу, как действительную мать, которая усыновила всех нас. У каждого из нас есть мать, и мы знаем, насколько свята для нас ее жизнь и память о ней. Это мать наша по плоти. Мама наша, которая нас воспитала, подарила нам бесконечную, ни с чем не сравнимую в этом мире любовь. Не сравнимую ни с чем, кроме любви божественной. А наша мать по духу, наша мать не во времени, а в вечности – это Пресвятая Богородица, для которой каждый из нас – ее сын, каждая - ее дочь».

Владыка Тихон отметил, что это общий праздник и «общая тихая радость». «С одной стороны, общая, с другой стороны, очень личная и особенная для каждого сердца», - добавил он.