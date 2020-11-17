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Церковь / Из первых уст

Готовимся к Рождеству: 10 вдохновляющих цитат

06.01.2021 15:48|ПсковКомментариев: 0

Ожидание Рождества Христова – всегда предвкушение чуда, подарков, хороших перемен… Рождество открывает одну из самых главных истин христианства – истину о том, что Бог, Творец вселенной, ради спасения человека стал одним из нас.

6 января православные христиане с особым усердием готовятся к наступлению одного из самых главных христианских праздников. Кто-то приводит в порядок свой дом, кто-то готовит праздничный стол, а кто-то и вовсе успевает сделать все перечисленное. Но, конечно, главное для верующего человека - прийти в храм на богослужение, приступить к таинствам исповеди и причащения. Духовно подготовиться к Рождеству Христову поможет подборка высказываний православных священнослужителей, которую подготовили в Псковской епархии.

Иеромонах Иов Гумеров

«Словом  сочельник или сочевник называются дни накануне двух великих двунадесятых праздников: Рождества Христова и Богоявления Господня. Название происходит от церковнослав. сочиво – замоченные в воде зерна пшеницы, чечевицы, гороха и ячменя. Такую пищу по церковному уставу, полагается употреблять в сочельник.

«Летоисчисление от Рождества Христова было введено в 525 году настоятелем одного из римских монастырей Дионисием Малым. Он предложил летоисчисление вести «от воплощения Господа нашего Иисуса Христа». Согласно его расчетам Рождество Спасителя мира соответствовало 754 году от основания Рима.

Дионисий Малый по происхождению – скиф. Он был ученым монахом, хорошо знал Священное Писание, прекрасно владел латынью и греческим языком... 

Звезда же была не астрономическим явлением, а «невидимой силой, принявшей вид звезды» (святитель Иоанн Златоуст), Св. Иоанн в подтверждение приводит такие соображения: 1. Необычен ее путь: текла от севера на полдень (юг). Она вела волхвов из Иерусалима в Вифлеем, который находится южнее. 2. Она является не ночью, а днем. Ночью звезды не видно. 3. Звезда является, затем скрывается, а потом появляется вновь. 4. Звезда указывает место не с высоты, а опустилась вниз: обыкновенная звезда не может показать такое малое место как вертеп. 

Святитель Феофан Затворник

«Если, помышляя или слушая о рождестве Христа Спасителя, вы невольно из глубины души воскликнете: слава Тебе, Господи, что родился Христос! – этого и довольно; это будет тихая песнь сердца, которая пройдет, небеса и войдет к Самому Богу. Воспроизведите немного пояснее то, что совершено для нас Господом – и вы увидите, как естественно ныне нам такое воззвание».

Митрополит Сурожский Антоний

«Но во Христе не только явился нам Бог с Его любовью, верой в нас, как страж нашего достоинства – Он явил нам величие человека. Если Бог мог сущностно стать Человеком, неужели мы не понимаем, как велик человек? И что вещество, наша плоть, наша кровь, кость наша, всё вещество наше способно быть Богоносным, соединиться с Божеством и остаться собой?»

Священномученник Иларион (Троицкий)

«Церковь через века несет идеал обожения. Этот идеал очень высок, но он многого требует от человека, он немыслим без воплощения, он заставляет человека прежде всего смириться. Человечество отрекается от этого высокого идеала и ему не нужно воплощение Сына Божия. Бесконечно приниженный идеал жизни позволяет человеку говорить о прогрессе, дает возможность гордиться своими успехами. Эти именно два ряда идей составляют два миросозерцания: церковное и нецерковное. Церковное — происхождение от совершенного Адама, падение, необходимость воплощения — смирение. Нецерковное — происхождение от обезьяны, прогресс, ненужность и отрицание воплощения — гордость. Признание воплощения неразрывно связано со смирением. Гордость борется с воплощением, как с ненужным.

Участвуя в торжественном церковном праздновании Христова Рождества, мы должны воскликнуть: Смирись, гордый человек, и веруй в воплощение Единородного Сына Божия!»

Священник Иоанн Валентин Истрати

«Праздники — это оглушающий, отчаянный крик людей, ищущих вечности. Это безмерная боль людей, знающих, что они умрут. Это содрогание человека перед лицом небытия, бурное сопротивление тех, кто уходит в землю. Но, к сожалению, очень немногие знают, где находятся настоящая пища, настоящая музыка, настоящие дары, настоящий свет, настоящая жизнь. Там, где рождается Христос, Хлеб Небесный, вечный Гимн любви, высочайший Дар, принесенный Богом людям, Свет миру, Путь, Истина и Жизнь».

Протоиерей Андрей Ткачев

«И родила Мария Сына Своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!»

Согласно с Божественным свидетельством Евангелия, отцы Церкви в своих Богомудрых писаниях изображают праздник Рождества Христова величайшим, всемирным и радостнейшим, который служит началом и основанием для прочих праздников, началом нашего с вами спасения.»

Вот и мы с Вами идем в тот дом, где Мария поет колыбельную Божьему Сыну. Он избрал Себе Мать, нашел кроткую душу и чистое лоно. Он нашел Дверь, через которую смог войти в человеческий мир». 

Священник Валерий Духанин

«Любить – значит сострадать. А сострадать возможно, лишь став участником страданий того, кого любишь. Бог воспринял плоть, чтобы страдать вместе с нами и за нас.  Воплотившись, Всемогущий Бог разделил вместе с нами все наши тягости, а затем с нами же делит бескрайние просторы Неба».

Архимандрит Иакинф (Унчуляк)

«Приняв сегодня Господа в свое сердце, возвращайтесь же в свои дома. Несите радость спасения туда, куда ей не удалось проникнуть. Охраняйте ее в домах обездоленных. Преломляйте ее за столом нуждающихся. Повторяйте ее у изголовья больных. Входите туда, куда мы не можем войти. Стучите в двери поссорившихся. Примиряйте расставшихся, утешайте скорбящих, укрепляйте сомневающихся, согревайте равнодушных; возжигайте теплохладных, приводите ко Христу заблудших.

Открывайте сегодня двери больниц, переступайте пороги нищих, послушайте песню сирот, несите всем благую весть вместе с небольшой помощью от избытка любви вашей и говорите всем, что сегодня родился в мир Господь».

Богослов Сергей Худиев

«Правильные мысли не помеха печеному гусю. Покупай подарки и думай о Господе. Толкайся в очередях и думай о Господе. Коли орехи для кутьи и думай о Господе. Посоли солью памяти о Воплощаемом Господе всякое пока еще постное блюдо. Ешь и радуйся. Кто знает, что именно празднует, тот и за праздничный стол сядет с «добавочным» удовольствием. А кто не знает, что празднует, для кого весь праздник поместился в пакет с подарками, тот будет посреди самого торжества тупо грустить или безвыходно напиваться. Есть такое свойство у Христовых торжеств: они созданы, чтобы улучшить человека, но тот, кто улучшаться не хочет, неизбежно станет хуже, чем был. Одним и тем же человек не способен оставаться.

«Рождество Христово и святки — лучшее время для добрых дел. Вера неотделима от дел милосердия, а добрые дела и помощь нуждающимся — это и есть непосредственные проявления любви, без которых вера мертва.

Если кто-то из ваших близких живет один, обязательно навестите его в эти дни. Покажите ему, что он не один, что вы о нем помните. Ведь Рождество Христово — это семейный праздник, праздник семейного тепла и уюта.»

«Если, не дай Бог, вы поссорились с кем-то из родственников или друзей и больше не общаетесь, то Рождество Христово и святки — самое подходящее время для того, чтобы простить и попросить прощения, восстановить прежние отношения. В радости Рождества Христова должны безвозвратно утонуть все прежние обиды и недоразумения.»

«Наверное, рядом с каждым из нас есть близкие, друзья или хорошие знакомые, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Очень важно не забыть о них в эти святые дни и помочь им — незаметно или и вовсе инкогнито.

«Не будем забывать, что предрождественские дни, Рождество Христово и святки — не время духовного расслабления, но время духовной радости и интенсивной духовной жизни: частого посещения храма Божия, усиленной молитвы, паломничества, чтения Священного Писания.

Поэтому одно из самых важных добрых дел есть изменение самого себя, чему, безусловно, должны способствовать прохождение Рождественского поста, молитва и деятельное исполнение дел милосердия.

Во славу Христа можно, например, отказаться от хотя бы одной вредной привычки или приобрести хотя бы один ценный духовный навык: научимся держать слово и вообще отвечать за слова, начнем неопустительно посещать воскресные литургии и молиться дома.

Спасение и жизнь вечная, которую приносит в наш мир Христос, предназначены не для какого-то абстрактного человечества — они предназначены для конкретных людей, вас и меня. От нас зависит принять этот дар — а для этого нужно в покаянии и вере приступить к Таинствам созданной Им Церкви».

Политик Патрик Бьюкенен

«В то время как христиане несомненно верят в сверхъестественное и чудесное: в то, что Бог в воспоминаемое ныне Рождество стал Человеком, что Он воскрешал людей из мертвых, Сам Воскрес в первое Пасхальное Воскресенье и вознесся через сорок дней на Небо, во что же верят атеисты.

Они верят в то, что нечто произошло из ничего, что разум появился из иррациональности, что сложная вселенная и естественный порядок появились из случайности и хаоса, что сознание появилось от бессознательного, а жизнь произошла из неживого. Ерунда. Атеизм требует веры в то, во что невозможно поверить.

Христиане верят, что Христос может воскресить людей из мертвых, потому что Он Бог. В эту радостную Рождественскую ночь придем же «все труждающиеся и обремененные», оставим всякое сомнение, наполним свои сердца истинной радостью воплотившегося Творца вселенной!»

Источник: Псковская Лента Новостей
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