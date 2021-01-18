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Жизнь большой семьи: приход псковского храма святых Жен Мироносиц

29.01.2021 15:03|ПсковКомментариев: 1

Часто слова «храм» и «приход» используются как синонимы, но между ними есть разница, и большая. Храм — просто здание, а приход — это община, люди, которые посещают в храм. В Евангелии Христос произносит: «Там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». То есть люди приходят в храм на богослужение во имя Христово, чтобы пообщаться с Богом и друг с другом.

Неслучайно именно с приходской общины начиналось когда-то возрождение церковной жизни в России. В наши дни в Псковской епархии сложилось немало крепких приходов со своими традициями совместных дел. Один из них – приход псковского храма святых Жен Мироносиц. Его настоятель, отец Константин Белый, рассказал нам о том, чем живет сегодня община, какие интересные события и идеи объединяют ее прихожан.

- Отец Константин, когда вы приступили к служению в храме святых Жен Мироносиц? Был ли у вас опыт служения до этого, если да, то где?

- На служение в этом древнем псковском храме я был поставлен в октябре минувшего года. Опыт священнического служения был к тому времени совсем небольшой, в отличие, наверное, от просто церковного служения. Помогать в алтаре я начал 13 лет назад, вскоре после прихода к вере. Затем были семинарские годы с самыми разнообразными послушаниями: от тюремного служения до молодежной работы. Так что некоторый опыт, слава Богу, за плечами все же имелся.

- Прихожане храма Жен Мироносиц в Пскове - кто они, какие они? Их роднит территориальная близость к храму (все живут в этом районе) или нечто иное?

- Прихожане нашего храма – люди во многом удивительные. Недавно произошел показательный для меня случай. В конце литургии, когда прихожане слушали благодарственные молитвы, один мальчик неожиданно начал неуправляемо бегать, громко смеяться. Вскоре мама его увела домой, но, представьте, до этого ни один прихожанин не сорвался на младенца. Кто-то аккуратно делал замечания, но никто гневно не выгнал мальчика из храма, как нередко, увы, случается.

Конечно, любой приход, в том числе наш – это большая община, в которой встречаются люди с разными характерами, взглядами, суждениями, достоинствами и недостатками. Но все наши прихожане объединены единой верой. Мы пытаемся вместе трудиться над собой, вместе идти за Христом. И, надо сказать, многие прихожане своими верой, терпением, бескорыстием, мужественной духовной борьбой с немощами дают хороший пример самому священнику.

Если рассматривать наших прихожан в социологическом ракурсе, то можно отметить, что в целом Мироносицкий приход является обычным среднестатистическим городским приходом. Среди прихожан в основном женщины среднего и пожилого возраста, большинство из которых живет неподалеку. Есть и мужчины, молодые семьи, подростки и дети, но их пока не так много. Особенно грустно видеть, как не много мужчин в храмах в целом. Мужчин, у которых изначально должна быть более активная, деятельная позиция. Впрочем, настоящие мужчины на нашем приходе, слава Богу есть, и на них тоже много что держится.

- Сегодня можно услышать много суждений о том, как и чем привлечь современного городского жителя к приходской жизни. На что вы ориентируетесь в работе с прихожанами разных возрастов? Что и кто вам помогает?

- Люди, особенно псковичи, хорошо отличают искреннюю любовь от поддельной. Наверное, главное, что приводит человека к приходской жизни – это желание стать сопричастным общине, большой семье. Поэтому, если мы с прихожанами будем и дальше с Божией помощью возделывать наш приход, развивать просветительские, социальные проекты, а, главное, создавать при храме атмосферу подлинной христианской любви и взаимопомощи, то для кого-то это само по себе станет живой проповедью о Христе.

В то же время очень важно, чтобы каждый христианин осознавал, как необходимо и его личное служение. У каждого человека есть способности и возможности, которыми он может послужить Господу и людям. Так что одной из главных задач мне видится способствование тому, чтобы каждый прихожанин или просто человек, желающий подняться на новую ступень отношений с Богом, понял, что правильная церковная жизнь – это не только получение, испрашивание чего-либо от Бога, но и личное деятельное служение. Пускай совсем маленькое, но по-своему очень важное.

Например, одна наша прихожанка совершенно безвозмездно в субботу и по праздникам приходит помогать на кухне, мыть посуду после детских трапез. Кто-то помогает убирать или украшать храм, кто-то проводит мастер-классы для детей и слушателей Школы Женственности. Так что простор для служения очень широкий. Главное – лишь бы было желание.

- Как приход отметил Рождество? Есть ли у прихожан традиции, связанные с этим праздником?

- 7 января – это еще и один из престольных праздников нашего храма, так как боковой предел освящен в честь Рождества Христова. Недавно трудами священника Александра Николаева и прихожан предел был отремонтирован, но к настоящему времени в нем, увы, пока еще нет престола и иконостаса.

Конечно, мы надеемся с Божией помощью завершить воссоздание этого маленького храма в храме. Есть даже отдельные прихожане, готовые активно поддержать это дело. Но без помощи благотворителей нам сделать это не посильно. Будем молиться о том, чтобы нашлись такие люди.

Рождественские дни в этом году прошли на приходе очень радостно. Наши подвижницы-цветочницы, как всегда, великолепно украсили храм, один добрый человек пожертвовал непроданные ели. Многие поучаствовали в подготовке трапезы, создании рождественского спектакля, украшении храма и прихрамового пространства.

Даже хористы спустили с клироса самодельные украшения. Постарались все. Но, главное, рождественские богослужения, особенно ночное, прошли очень торжественно. Не знаю, как прихожанам, но мне во время ночной литургии посчастливилось ощутить почти пасхальную радость! Все мы единодушно встречали рождающегося Спасителя Человечества!

Каких-то особенных традиций в этот день у нас пока, наверное, нет. Но благодарю за вопрос, будем думать над ними. Единственное, с недавнего времени мы ввели традицию раздавать всем прихожанам на большие праздники угощения в конце службы (чему люди, как правило, очень радуются). Чаще всего раздают их наши матушки (жены священников). И в целом, нужно сказать, хорошей особенностью нашего храма является активное участие супруг священнослужителей в жизни прихода.

- Работает ли воскресная школа при храме? Сколько в ней ребят, как проходят занятия с ними?

- Да, детская приходская школа «Светлячок» у нас работает. Только она не совсем воскресная. Мы с преподавателями полагаем, что воскресный день желательно все же проводить после богослужения с семьей, поэтому занятия детской школы стараемся, по возможности, ставить в субботние дни. А такое необычное название школе мы дали не случайно. Нашей главной задачей мы видим не столько предоставление полноценного образования (загрузка у детей и без воскресных школ очень большая), сколько живое, неформальное знакомство с Богом, с миром веры, с Церковью Христовой. Как сказал кто-то из великих, «ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо разжечь!» Вот мы и пытаемся зажечь их сердца, предоставляя, конечно, при этом и базовые знания о православии.

 

Деток у нас в связи с пандемией пока не так много – около 25 ребят разного возраста. Места в школе еще есть. Приглашаем родителей приводить своих чад в наш «Светлячок»!

В нашей школе трудятся четыре талантливых и, главное, неравнодушных педагога. И мы ждем улучшения эпидемиологической ситуации, чтобы проводить больше выездных уроков, паломничеств-путешествий. Планируем также со временем возродить дружбу с ребятами из детского интерната, которая когда-то существовала при храме.

- С вашим приходом в храме появилось несколько необычных проектов, рассчитанных на молодежь, причем, судя по отзывам в соцсетях, проектов весьма успешных. В чем секрет успеха Школы женственности и клуба "Агапэ"? Они рассчитаны именно на прихожан или двери открыты для всех?

- Клуб или молодежная площадка «Агапэ» (по-гречески – «Любовь», причем, «Любовь духовная, возвышенная») – это всецело молодежный проект, в рамках которого мы собираемся с молодыми людьми каждую пятницу в 18:00 и читаем Евангелие, а также иногда играем в хорошие настольные игры, смотрим и обсуждаем интересные фильмы. Но в центре, конечно, стоит Слово Божие. В нем можно найти ответы на все вопросы, которые обычно волнуют человека, в том числе молодого. Отталкиваясь от Евангелия, мы обсуждаем самые разные жизненные ситуации, беседуем в уютной, в меру веселой атмосфере. Что говорить, для любого христианина, тем более православного, изучение Слова Божия – не только одна из наиболее важных задач, но и огромная радость. Вы себе не представляете, с какой духовной пользой люди уходят после таких встреч!

Что касается Школы женственности, могу сказать, что это в некотором смысле уникальный проект, который еще только-только становится на ноги. Будем надеяться, что с Божией помощью он будет активно развиваться и далее.

Школа женственности в честь святых Жен Мироносиц – проект, ориентированный на представительниц прекрасного пола как юного, так среднего, семейного возраста. В рамках Школы проводятся совместные чтения и обсуждения книг по семейной психологии и психологии отношений, беседы со священником на темы антропологии человека, семьи и брака, встречи с психологами, семейными парами с большим опытом семейной жизни, самые различные мастер-классы и многие другое. Главная наша задача – помочь девушкам и женщинам всесторонне открыть для себя феномен «женственности» и заложенную в него Богом силу для успешного решения проблем досемейной и семейной жизни.

Понятно, что у нас есть живой, удивительный пример женственности и женского служения – пример святых Жен Мироносиц, в честь которых и освящен наш главный предел, но на занятиях Школы женственности мы не занимаемся катехизацией. Эта площадка открыта не только для воцерковленных, но и для тех, кто еще находится в поиске.

- Знаю, что в прошлом храм Жен Мироносиц оказывал большую поддержку малоимущим жителям Пскова, например, проводился сбор вещей. Ведется ли сейчас социальная работа в храме?

- Да, наш приход старается поддерживать благие традиции, в том числе – оказание помощи людям, дела милосердия, без которых едва ли возможна жизнь настоящего христианина. Трудами нашего алтарника, Романа, ведется сбор одежды. Также мы стараемся в меру возможностей поддерживать прихожан, находящихся в трудных ситуациях, и не только. Недавно, например, наша детская школа поучаствовала в подготовке подарков для подопечных дома престарелых. Теперь готовим небольшие поздравления-благодарности для врачей одной из псковских больниц, которые трудятся не покладая рук.

Но, в целом, социальную работу при нашем храме еще предстоит основательно развивать. Будем благодарны, как любой финансовой помощи, так и просто желанию взять на себя какое-то конкретное «социальное дело».

- Каким вам видится дальнейшее развитие приходской жизни храма?

Мне очень хотелось бы сделать все от себя зависящее, чтобы в то время, на которое Господь поставил нас с моей супругой в храм свв. Жен Мироносиц, удалось сделать так, чтобы приходская жизнь здесь продолжила приближаться к христианскому идеалу. Насколько это возможно. У Мироносицкого прихода – богатая, но при этом непростая история, поэтому мы будем стараться максимально объединять людей, объединять во Христе. И, надеемся, что приходские проекты, уже действующие или только запланированные, будут способствовать тому, чтобы наш приход и дальше возрастал как количественно, так и качественно, уподобляясь большой христианской семье.

- Что самое сложное в вашем служении?

- Самое сложное и при этом самое необходимое в служении священника – духовная работа над собой. Предстоять перед Престолом Божиим, молиться за себя недостойного, за семью и за порученных тебе людей – одновременно и страшно, и удивительно, непередаваемо словами!

Конечно, по-своему нелегко, служа настоятелем, все время (практически без выходных) следить за приходской жизнью в ее многообразии, решать не убывающие проблемы и задачи. В этом смысле я очень благодарен своей любимой супруге, которая меня очень поддерживает, и всем тем членам прихода, кто активно, деятельно участвует в приходской жизни.

Но эти и другие «сложности» оказываются не такими трудными, если искренне доверять Богу и держаться за Него в молитве. Тем более утешений, реальных чудес и радости в жизни священника несоизмеримо больше!

Беседовала Елена Никитина

Теги: #церковь #проект #храм
Источник: Псковская Лента Новостей
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