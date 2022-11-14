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Патриарх Кирилл назвал аборты издевательством над идеей прав человека

Патриарх Кирилл во время выступления на ежегодном Епархиальном собрании Москвы высказался по поводу абортов и идеи прав человека.

Патриарх назвал опасным убеждением тот факт, что прерывание жизни плода на ранних сроках беременности имеет отношение к правам человека. По словам патриарха, аборт – это ничто иное как издевательство над идеей прав человека, сообщает RuNews24.

Он отметил, что еще не родившегося человека объявляют препятствием к комфортной жизни и с легкостью устраняют.

Глава РПЦ подчеркнул, что его беспокоят ситуации, когда врачи подталкивают женщину к аборту без всяких медицинских показаний.

Патриарх Кирилл считает, что аборты необходимо вывести из системы ОМС, поскольку аборт – не лечебная процедура, а беременность – не болезнь, которая требует излечения.