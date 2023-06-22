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Россияне чаще верят в ад, чем в рай — ВЦИОМ

Верующими в Бога назвали себя 66% россиян, 86% из них причислили себя к православию, при этом в ад верят 44% опрошенных, а в рай - 41%, показывают результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В Бога верят чаще, чем в дьявола (66% vs 47%), а в ад — чаще, чем в рай (44% vs 41%). Более половины наших соотечественников верят в ангелов (56%)», - приводит тест исследования РИА Новости.

Женщин, верующих в Бога, оказалось больше мужчин - 73% vs 56%. Большая часть верующих в Бога (71%) находится в возрастной группе от 35 до 44 лет. Как минимум раз в месяц в церковь ходят 15% опрошенных, время от времени ходят 51% россиян, никогда не ходят - 31%.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 15 июля 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.