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Иеромонах Анастасий о важности праздника Покрова Пресвятой Богородицы для Пскова

В субботу, 14 октября, наступит праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Кто такая Богородица? Что это за праздник и чем он так важен для Пскова? На эти вопросы в программе «Пастырь» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) ответил насельник Псково-Печерского монастыря иеромонах Анастасий (Байков).

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Скоро наступает 14 октября - праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Мы поговорим о том, кто такая Богородица, что за праздник мы отмечаем и чем этот праздник важен для нашего города.

Некогда Богородица была маленькой девочкой, вымоленным ребенком родителей, которые долго не имели детей. Звали их и Иоаким и Анна. Они умоляли Бога, чтобы Господь даровал долгожданное дитя, и обещали ему, что если ребенок родится, они посвятят его Богу. И их просьба была исполнена, и Богородицу в детстве отвели в Иерусалимский храм, где она должна была жить до наступления своего совершеннолетия. В этом храме в Иерусалиме она молилась, читала священное Писание, занималась рукоделием. Когда должна была покинуть храм и вступить в брак, она уже на тот момент дала обет безбрачия, желая тем самым посвятить свою жизнь Богу. Для того, чтобы она могла сохранять свой обет и о ней кто-то мог заботиться, её поручили престарелому плотнику Иосифу. Как-то Мария читала загадочные слова пророка Исайи о том, что спаситель грядущий, который соединит человека и Бога снова родится от девы, и она просила Бога открыть ей смысл этих слов. В это время ей явился архангел Гавриил и возвестил, что это именно она чудесным образом сможет зачать от Духа Святого и родить долгожданного Спасителя.

Мария смиренно приняла свою участь со словами: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». Это были не просто слова. За этим событием последовало много трудностей и скорбей. По повелению кесаря Богородице и Иосифу пришлось идти в родной город для переписи, поскольку все гостиницы были заняты, а Богородица уже была беременной и пришлось родить Богомладенца, спасаться бегством от гнева царя Ирода, который хотел уничтожить всех младенцев, среди которых должен был быть царь, обещанный пророками. Она почувствовала боль матери и сына, которых распяли ни за что на кресте. Она разделила вместе с апостолами труды и проповеди Евангелия. И, наконец, она стала первым воскресшим человеком после Воскресения Христова.

Как и все люди, Богородица тоже испытывала тягу ко злу. Но она сумела побороть стремление воли ко злу и больше никогда не поддавалась греховному пожеланию. На такой подвиг не оказался способен больше ни один из людей. Сегодня Богородица находится рядом с Богом, она молится за нас и постоянно о нас заботится. По ее молитве Господь оказывает людям такую помощь, которую не может оказать ни один земной правитель, поэтому мы ее называем Царица Небесная.

Скоро наступает особый праздник, который отмечается только в Русской православной церкви, - Покров Пресвятой Богородицы. Как так получилось, что его отмечают только у нас? И в чем суть этого праздника? Переместимся с вами ненадолго в древнюю Византию. В северо-западной части Константинополя находился район, который назывался Влахерны. Во влахернском храме хранились значимые для христиан святыни - риза (по другому ее называют мафорий), и пояс, который носила сама Пресвятая Богородица. Византийцы почитали Божью Матерь. Она по молитвам верующих не раз спасала Царьград от нападени. Например, в 860 году к Константинополю подступили наши предки, русичи, и святой патриарх Фотий после ночного видения вынес из влахернского храма ризу Богоматери, опустил ее в воды Босфора и тотчас поднялась буря и потопило русские корабли. Город был спасен.

Прошло 50 лет. В 910 году Царьград переживал очередную осаду. По разным версиям, к Константинополю поступили либо сарацины, либо воины нашего князя Олега. Народ вместе с патриархом Евсевием и императором собрался во влахернском храме, чтобы молиться Богородице о заступничестве. В житии блаженного Андрея написано так: «Когда совершалось всеночное бдение в святой гробнице, находящейся во Влахернах, отправился туда и блаженный Андрей. Был там также юноша Епифаний, который всегда молился с особенным рвением. Около одиннадцати часов увидел блаженный Андрей пресвятую Богородицу, появившуюся со стороны Царских ворот с грозной свитой. В ее числе были досточтимый Предтеча и сыны грома, то есть апостолы Иаков и Иоанн, держащие Богородицу под руки с обеих сторон. Многие другие святые, облаченные в белое, шествовали пред нею, а иные следовали за нею с гимном и песнопения духовными. И вот, когда они приблизились к амвону, подошел блаженный Андрей к Епифанию и говорит: "Видишь ли ты Госпожу и Владычицу мира?" Он же ответил: "Да, отец мой духовный"». И они видели, как Богородица, преклонив свои колени, долго молилась, прося за стоящих вокруг людей. И когда она окончила молитву, сняла с себя мафорий, то есть ризу, и, взяв его своими пречистыми руками, распростерла над всеми молящимися в храме. И в течение долгого времени видели Андрей и Епифаний покров Богородицы, который был распростерт над народом и излучал славу Божию.

В северо-восточных землях Руси, во Владимиро-Суздальской Руси правил князь Андрей Боголюбский. Тот самый блаженный Андрей, который в 910 году во влахернском храме видел ризу Богородицы. И князь Андрей с особенным вниманием отнесся к этому видению, восприняв его как особый знак для себя и для своей земли. Он ввел праздник Покрова, тем самым поручив свой народ, свою землю, Русскую Церковь, защите и покровительству Богородицы. И с тех пор Русь осознает себя одним из земных уделов Божией Матери, то есть особой землей, о которой Богородица имеет особое попечение. Праздник Покрова становится одним из любимейших в нашем народе.

Для Пскова этот праздник имеет особое значение. Издревле в южном углу окольного города существовал Покровский монастырь. Рядом с ним находилась городская стена и Покровская башня - одна из самых мощных в Европе. Именно здесь произошло чудо - заступничество Божией Матери во время осады Пскова войсками Стефана Батория. Как это произошло? 26 августа 1581 года войска Стефана Батория поступили к городу Пскову, и на следующий день, 27 августа, оставалось всего несколько дней до решительного наступления Батория. В это время в сенях своей кельи сидел один благочестивый старец Дорофей, который занимался кузнечным ремеслом. Невеселые думы обступили убеленного сединами старца, горько сетовал он о несчастьях родного города. Перед скорбящим Дорофеем предстало дивное видение. В лучах необыкновенного света он узрел Богоматерь. Владычица шествовала по воздуху, поддерживаемая за обе руки преподобными Антонием Печерским и игуменом Печерской обители, нашим преподобным Корнилием. Тот же самый сюжет, как Андрей видел Иакова и Иоанна, поддерживающих за руки Богородицы, также и наш кузнец Дорофей видел подобное видение.

Потом удивленный Дорофей увидел, как Богородица спросила, где мирожский строитель Нифонт, епископ Новгородский. Внезапно пред ней предстал этот святой. «О, Пресвятая Владычица, в моем монастыре в это лето не было литургии», - сетовал святитель Нифонт. На эти слова Богородица отвечала: «Сыну моему и Богу так угодно было». Вслед за этим громким голосом она вызвала: «Где избранники божьи лежащие в церкви Святой Троицы?»

Тут один за другим начали появляться святые, имевшие отношение к Псковской земле. Этой и святой апостол и князь Владимир, и князь Всеволод Гавриил и князь Довмонт Тимофей, святой блаженной Никола Салас, преподобный Ефрасин и Саава. Все они с великим благоговением поклонились перед Богородицей. А она в гневе обратила свой взор на город и сказала: «О, люди беззаконные, вы прогневали сына моего, Господа и Бога, и осквернили град сей скверными делами. Теперь пришла на вас туча и беда великая за то, что вы сына моего и меня не познали». Услышав эти слова, святые воззвали к Богородице: «Владычица Богородица, есть грех на людях и беззаконие, но не прогневайся на них и помолись своему сыну и Богу нашему за град и за людей согрешивших». Богородица обещала помолиться за город, повелела принести в город Псков чудотворные иконы Успения и Умиления из Псково-Печерского монастыря. Были также принесены мощи нашего князя Всеволода Гавриила. Богородица даже указала, где нужно поставить пушки и в каком направлении стрелять. И действительно, было явлено чудо заступления Божьей Матери. Стефан Баторий подступил с огромным войском, сделал пролом рядом с Покровской башней, но в город зайти так и не смог. Горожане, воодушевленные принесением святынь и крестным ходом, который был совершен к Покровской башне, выгнали врага и неприятеля.

Рядом с Покровской башней находится храм Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы. Раньше был только храм Покрова, но в честь об этом чуде к нему пристроили второй храм - храм Рождества. В этом храме издревле хранилась Псково-Покровская икона Божьей Матери, на которой нарисован и город Псков, и сюжеты с видением кузнецу Дорофею святых Божьих, которые молили Богородице о заступничестве. Эта икона как раз посвящена этому чуду.

Во время оккупации немцами икона была утрачена. Когда храм был закрыт в советское время, икону переместили в Псковский музей, а немцы из Псковского музея эту икону изъяли. Когда Владимир Владимирович Путин в 2000 году был в ФРГ с визитом, ему вернули эту икону. С тех пор она находится в Троицком соборе города Пскова. Каждый пскович, многие приезжающие туристы и паломники могут подойти к этой иконе, рассмотреть внимательно обстоятельства этого чуда и помолиться Богородице о заступничестве.

Нужно также отметить, что русские летописи часто считали, что если нашу землю постигнет какая-то беда, эпидемия, война наступает, то это происходит по нашим грехах. Богородица прямо сказала: «Из-за того, что не познали вы сына моего и меня с вами, это происходит». Сегодня мы, многие люди крещеные, но до сих пор не ходим в храм, не молимся и не изучаем историю, которую сохраняет церковное предание. А меж тем из этой истории можно сделать много важных выводов, которые помогут нам понять, что происходит сегодня, почему и как из этих проблем можно выбраться.

14 октября будет праздник Пресвятой Богородицы. 13 октября вечером и 14 октября утром вы можете прийти в храм на богослужение, помолиться, исповедаться, причаститься и попросить помощи Божией Матери в тех делах и в тех обстоятельствах жизни, за которые вы особенно переживаете. Помощи всем Божией по молитвам Пресвятой Богородицы и Божье благословение. Будьте здоровы и Богом храним мы.

Иеромонах Анастасий

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