В адрес рубрики «Вопрос-ответ» проекта «ПЛН-Церковь» поступил вопрос от псковички, работающей в поликлинике.
«Скажите, пожалуйста, имеет ли право работодатель отказать мне в отпуске без содержания в связи с религиозным праздником (например, 19 января, 27 сентября и т.п.)?» - интересуется женщина.
Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственной инспекции труда Псковской области, в данной ситуации необходимо изучить правила внутреннего трудового распорядка организации или условия коллективного договора. Согласно законодательству, работодатель не имеет права отказать в предоставлении отпуска за свой счет в совершенно определенных случаях - рождения ребенка и смерти близкого. В остальных ситуациях вопрос регулируется по договоренности с работодателем.
Как сообщил специалист псковской госинспекции труда Антон Мурахтин, сотруднице стоит внимательно изучить условия трудового договора. Также всегда можно уточнить более детальную информацию в трудовой инспекции - ежедневно здесь работает дежурный инспектор, который даст квалифицированную консультацию.
Также можно отправить заявление на адрес инспекции труда (почтовый или электронный) с разъяснением ситуации. Сотрудники ведомства обязаны ответить на подобное заявление в случае, если оно не является анонимным и не содержит нецензурной лексики.
Адрес Государственной инспекции труда в Псковской области: г. Псков, ул. Новоселов, 11а
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Должен ли работодатель предоставлять отпуск за свой счет в связи с религиозным праздником - разъяснения псковской трудинспекции
В адрес рубрики «Вопрос-ответ» проекта «ПЛН-Церковь» поступил вопрос от псковички, работающей в поликлинике.
«Скажите, пожалуйста, имеет ли право работодатель отказать мне в отпуске без содержания в связи с религиозным праздником (например, 19 января, 27 сентября и т.п.)?» - интересуется женщина.
Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственной инспекции труда Псковской области, в данной ситуации необходимо изучить правила внутреннего трудового распорядка организации или условия коллективного договора. Согласно законодательству, работодатель не имеет права отказать в предоставлении отпуска за свой счет в совершенно определенных случаях - рождения ребенка и смерти близкого. В остальных ситуациях вопрос регулируется по договоренности с работодателем.
Как сообщил специалист псковской госинспекции труда Антон Мурахтин, сотруднице стоит внимательно изучить условия трудового договора. Также всегда можно уточнить более детальную информацию в трудовой инспекции - ежедневно здесь работает дежурный инспектор, который даст квалифицированную консультацию.
Также можно отправить заявление на адрес инспекции труда (почтовый или электронный) с разъяснением ситуации. Сотрудники ведомства обязаны ответить на подобное заявление в случае, если оно не является анонимным и не содержит нецензурной лексики.
Адрес Государственной инспекции труда в Псковской области: г. Псков, ул. Новоселов, 11а
Тел.(8112)51-00-20
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