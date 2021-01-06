Культура

День рождения празднует фольклорный ансамбль «Пушкинская деревня»

Сегодня Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» предлагает подписчикам и посетителям своей официальной страницы в социальной сети «ВКонтакте» вспомнить, как в такие же святочные дни, одиннадцать лет назад начиналась история музейного фольклорного коллектива «Пушкинская деревня». За Святками-2010, во время которых ансамбль, тогда ещё безымянный, дебютировал в содружестве с псковским молодёжным фольклорным ансамблем «Уграда» под руководством Галины Березиной, в том же году последовали программы на масленицу, на особо почитаемого на Псковщине «Егория вешнего», в другие праздники крестьянского земледельческого круга.

Бугровские Святки. Фото с официальной страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети.

«За это время, — рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей руководитель службы музейных мероприятий Пушкинского Заповедника Наталья Виноградова, — силами небольшого творческого коллектива были реконструированы десятки народных песен и обрядов, в том числе — свадебный обряд, записанный А.С. Пушкиным во время ссылки в Михайловское. Участники ансамбля работали над циклом программ «Праздники народного календаря», давали многочисленные концерты как в заповеднике, так и за его пределами — в городах и посёлках Псковской области, в других регионах России и за рубежом. Самое активное участие самодеятельные артисты «Пушкинской деревни» принимали и в различных фестивалях и проектах, в том числе — в грантовом проекте «Возрождение пушкинской фольклорной среды, или «Тетрадка псковских песен, записанных с голоса...».

Очень важно напомнить, что в становлении коллектива большую роль сыграли петербургские музыканты, друзья и союзники музея: кандидат искусствоведения, доцент кафедры этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Ирина Попова и музыковед-фольклорист, музыкальный мастер, собиратель и исполнитель аутентичного фольклора Алексей Мехнецов.

В сегодняшнюю публикацию ко дню рождения ансамбля вошли два видеофильма, снятые в 2011 году, а так же фотографии, сделанные в 2019 году во время проведения святочной программы в музейном комплексе в деревне Бугрово — в воссозданных на пушкинское время типологической псковской крестьянской усадьбе и мельничном дворе пушкинской поры.