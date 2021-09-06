Культура

«Культурная суббота» пройдет в Псковской области 11 сентября

Всероссийская акция «Культурная суббота» пройдет в соответствии с поручением правительства РФ 11 сентября. В этот день в учреждениях культуры состоятся выставки-ярмарки, мастер-классы, игры, презентации, концертные программы, театрально-зрелищные мероприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает на выставку фотографий «Без повода», ни первую стихотерапевтическую встречу и на заседание киноклуба «О тех, кого помню и люблю» (1973).

В Пыталово в этот день пройдет культурно-этнографический фестиваль «Мы живем на границе».

В Псковском кремле состоится гала-концерт Имперского русского балета Гедиминаса Таранды в рамках музыкального проекта «Славься, Русь», а в Варлаамовской башне — два концерта камерной музыки в рамках проекта «Ночь в башне».

В Псковском областном колледже искусств в субботу пройдет лекция «Памятники древнего Пскова» - речь пойдет о памятниках истории и архитектуры, включенных в Список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.

Всевозможные мероприятия в «Культурную субботу» пройдут во всех учреждениях культуры Пскова, Великих Лук и районов Псковской области. Полностью с программой дня можно ознакомиться ЗДЕСЬ.