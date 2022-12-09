Культура

Книга о местоположении реального Лукоморья появилась в открытом доступе на сайте «Михайловского»

Весьма любопытное издание — книга о древнем Лукоморье — в полной цифровой версии появилось на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, формально эта книга — развёрнутый, более чем двухсотстраничный, щедро иллюстрированный каталог экспонатов, он же — путеводитель по междисциплинарной выставке «Древнее Лукоморье», открытой в «Музее геологии, нефти и газа» города Ханты-Мансийска. Главными «героями» экспозиции стали окаменевшие стволы и ветви древних растений, другие сохраненные в «геологической летописи» остатки живого мира. Однако концепцию выставки её авторы основали именно на многообразии образов и значений, которые несёт само слово «лукоморье» в разных науках и искусствах: от строго географических, научных до культурологических, ментальных, философских. В морской геоморфологии, например, «лукоморье» выступает в качестве синонима словосочетанию «вогнутость береговой линии», им обозначают открытую бухту «с отношением глубины вреза к расстоянию между ограничивающими мысами меньше единицы». Слово «лукоморье» встречается и в современной практике обозначения географических мест.

Из иллюстраций в каталоге выставки «Древнее Лукоморье». «Новая карта Руссии» (1633). Европейская часть России с Чёрным и Каспийским морями; также часть Скандинавии. Гравюра на меди, оригинально раскрашенная

«Уникальный импульс звучания этого слова, — подчёркивают авторы выставки и книги, — был задан А. С. Пушкиным, который как «наше всё» (формула Аполлона Григорьева 1859 года) во многом обеспечил бессмертие и неисчерпаемость "лукоморной тематики"». Опровергая слова из песни Высоцкого о том, что «Лукоморья больше нет», они предлагают каждому побывать на любом побережье, прочувствовать его красоту и восхититься разнообразием природного мира (а заодно и оценить привнесённый человеком негатив), отыскать топоним на старинных картах.

«Необычная экспозиция позволяет увидеть "взаимодействие оболочек планеты от подземного царства мертвых до небесного пространства метафизической вечности"», — рассказывает директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич, перу которого принадлежит вступление к богатому каталогу. Предисловие начинается с размышления о том, что «Лукоморье — место встречи людей и сказочных персонажей, пересечения миров и времён. «Это смысловое пространство, — продолжает Георгий Василевич, — протяжённо. Его истоки уходят в далекую древность на 55 миллионов лет тому назад. Ближняя к нам временная граница исчисляется несколькими столетиями, когда на картах и глобусах появилось географическое название Лукоморье. Это имя объединяет Поволжье, Южное Приуралье, Западную Сибирь и... псковское сельцо Михайловское, над которым раскинул мощную крону современник Пушкина — дуб Кота Учёного. Путешествие в прошлое по выставке «Древнее Лукоморье» познавательно и очень современно, это увлекательная история Земли».

Из иллюстраций в каталоге выставки «Древнее Лукоморье»

В музее уточнили, что в основу выставки легла коллекция образцов из палеоценовых, то есть образовавшихся в период от 66 до 56 миллионов лет назад, отложений, собранных научно-просветительской экспедицией «Флотилия плавучих университетов» на территории современного Поволжья. Авторы книги, полное название которой — «Прибрежные геоэкосистемы палеогена Поволжья и Западной Сибири: путеводитель и каталог выставки "Древнее Лукоморье"» (Наука, 2022) — руководители экспедиции, учёные с мировой известностью Алексей Иванов и Иван Яшков. В Пушкинском заповеднике убеждены, что издание, которое ориентировано, прежде всего, на специалистов геологов, палеонтологов и всех, кто интересуется эволюцией геоэкосистем, будет, тем не менее, интересно и широкому читателю. На сайте «Михайловского» можно не просто пролистать книгу, но и, при желании, свободно скачать её для личного пользования.