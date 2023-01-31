Культура

«Михайловское» экспонирует в сети одну из своих «псковских» коллекций

В рамках большого интернет-проекта «Художник и музей» Государственный Пушкинский заповедник сегодня представляет подписчикам и посетителям своих официальных страниц в социальных сетях одну из своих самых выразительных «псковских» коллекций. Небольшая цифровая выставка включает в себя репродукции работ нашего земляка Геннадия Алексеева: виды Михайловского, Петровского, Тригорского, Савкиной горки. Размещены здесь и фотография мастера, а также небольшая справка о его жизненном и творческом пути.

Геннадий Алексеев. Скат Тригорского холма. Из фондов «Михайловского»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, художник и архитектор Геннадий Алексеев давно и плодотворно сотрудничает с «Михайловским». В частности, он работал здесь на пленэре «Пушкиногорье», который в заповеднике в течение многих лет подряд, в 2010-х, устраивали специально для профессиональных художников. По приглашению музея на эти сессии приезжали живописцы и графики из разных городов России, а также из Белоруссии, Китая, Украины, Финляндии, Эстонии.

Геннадий Алексеев на пленэре в Пушкинском заповеднике. Архив музея, 2017 год

Напомним, что в рамках интернет-проекта «Художник и музей», стартовавшего более двух лет назад, сотрудники информационной службы «Михайловского» регулярно знакомят своих виртуальных посетителей с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших Пушкиногорье. Это художники, принадлежащие к разным поколениям, работающие в разных манерах, техниках и жанрах, живущие в столицах и в провинции.