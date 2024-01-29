Культура

Дети смогут погрузиться в мир анималистического жанра в псковском музее

Встреча «Путешествие по картинной галерее для самых маленьких» пройдет в Псковском музее-заповеднике 4 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

«Псковский музей приглашает юных любителей искусства и родителей вновь отправиться в "Путешествие по картинной галерее для самых маленьких". Каждая встреча – знакомство с шедеврами Псковской картинной галереи по определенной теме в форме увлекательной беседы с элементами игры и дополнительным творческим заданием. В это воскресенье юные путешественники погрузятся в мир анималистического жанра», - рассказали в музее.

Место встречи: Картинная галерея (город Псков, улица Некрасова, 7).

Обязательна предварительная запись по телефонам: +78112292260 или +79113580816.