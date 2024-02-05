Культура

Псковичам предлагают увидеть картину «Пряха» в день рождения ее автора

178 лет со дня рождения знаменитого художника-передвижника, профессора Императорской академии художеств Владимира Маковского исполняется сегодня, 7 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Отцом Владимира был Егор Маковский, коллекционер и художник, причастный к основанию Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Профессия Егора Маковского предопределила судьбу трех его сыновей – Константин, Николай и Владимир стали видными деятелями Товарищества передвижников.

Владимир Маковский был многожанровым мастером, однако более всего его интересовала крестьянская жизнь с ее тяжестью и неповторимой красотой. Еще одной особенностью его работ была сюжетность – запечатленные и замершие персонажи рассказывали свои неповторимые истории, отметили в музее.

За достижения на поприще живописного искусства Владимир Маковский в 1893 году стал профессором Императорской академии художеств, а с 1895 года и ректором Высшего художественного училища при академии.

В собрании Псковского музея есть работа Владимира Маковского «Пряха» (1880 год).

«Приглашаем вас в Картинную галерею Псковского музея увидеть вживую эту чудесную работу Владимира Маковского и других передвижников», - добавили в музее.