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ЖКХ

Кого не касается отмена комиссий при оплате ЖКУ, рассказала эксперт

20.06.2024 07:40|ПсковКомментариев: 0

Россияне, которые нуждаются в социальной поддержке государства, могут не попасть под отмену комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг, если лицевой счёт открыт не на них, сказала старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий банковские комиссии при оплате ЖКУ для физических лиц, нуждающихся в социальной поддержке. Он вступает в силу с 1 июля. Согласно распоряжению правительства РФ мера относится к многодетным родителям, пенсионерам, инвалидам, ветеранам боевых действий, а также членам семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, пишет РИА Новости

«С точки зрения социальной справедливости отмена комиссий за оплату ЖКУ - это очень правильная мера. С пенсий не берутся налоги, и банковские комиссии с обязательного платежа за ЖКУ выглядели излишними в данном контексте… Если в семье есть пенсионер или инвалид, но лицевой счет открыт на трудоспособного члена семьи, не относящегося к перечисленным категориям, то отмена банковских комиссий, скорее всего, не будет распространяться на такую семью», - сказала Бурдяк.

Она отметила, что сложно определить точное количество адресатов этой меры, так как точное количество домашних хозяйств, в которых лицевой счет открыт на человека в льготной категории не установлено. Сегодня в России 41 миллион пенсионеров, в том числе 7,8 миллиона работают.

По словам эксперта, некоторые семьи уже оплачивают ЖКУ без комиссий через приложения банков.

«Вместе с тем, в тот же день, с 1 июля 2024 года повышаются тарифы на ЖКУ. И эта мера затронет все семьи. Средний рост тарифов по регионам правительство утвердило еще в ноябре… Отмена банковских комиссий, составляющих 0,5-2%, немного смягчит рост тарифов на "коммуналку" для отдельных категорий семей», - добавила Бурдяк.

Напомним, жители Псковской области могут оплатить ЖКХ без комиссии через приложение «Госуслуги.Дом».

Теги: #ЖКХ
Источник: Псковская Лента Новостей
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