Общество

Рособрнадзор будет собирать факты незнания русского языка мигрантами

Рособрнадзор начнет собирать факты об отсутствии у иностранцев минимального уровня знаний русского языка при наличии действующего сертификата, следует из приказа.

«Поступление из органа исполнительной власти… в течение квартала информации о трех и более фактах, свидетельствующих об отсутствии у иностранного гражданина минимального уровня знаний по русскому языку, при наличии у него действительного сертификата, выданного организацией, включенной в перечень», - говорится в приказе.

Как уточнили РИА Новости в ведомстве, если факт незнания русского языка мигрантом с действующим сертификатом подтверждается, то будет проводиться внеплановая проверка, согласованная с Генпрокуратурой, в организации, которая выдала данный сертификат.

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Напомним, ранее все 12 университетов, уполномоченных проводить экзамены по русскому языку для иностранцев, расторгли договоры с коммерческими партнерами. 18 апреля глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков поручил отстранить коммерческие структуры от проведения экзаменов для иностранцев.

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Ранее Рособрнадзор объявил предостережения российским вузам о недопустимости нарушения требований к проведению экзаменов по русскому языку для мигрантов. В числе учебных заведений – ПсковГУ.