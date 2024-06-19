Общество

Месячник антинаркотической направленности в Псковской области продлили до 30 июня

Месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни в регионе продлится до 30 июня. Инициатор этого мероприятия — МВД России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В программе месячника — цикл акций, привлекающих внимания граждан к проблемам наркомании и наркопреступности, повышающих уровня осведомленности населения о негативных последствиях потребления наркотиков и приобщающих подрастающее поколение к здоровому образу жизни.

В рамках месячника организованы несколько профильных смен. Например, смена детского лагеря труда и отдыха «Юный спецназовец» на базе Вечерней школы города Пскова и смена в детском загородном лагере «Стремительный». На последней площадке сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области и специалисты в сфере здравоохранения провели для ребят тематические тренинги.

Кроме того, на сборном пункте военного комиссариата Псковской области состоялась профилактическая встреча с призывниками, на которой будущим защитникам Родины рассказали о негативных последствиях употребления наркотиков и юридической ответственности за их распространение.

Месячник антинаркотической направленности насыщен различными мероприятиями, в том числе флешмобами, спортивными состязаниями, интересными встречами в детских загородных лагерях отдыха.