Образ Наталии Соколовой вызвал фурор на презентации народных костюмов субъектов РФ 

Свадебный торопецкий костюм Псковской губернии вызвал фурор на презентации народных костюмов субъектов России. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.
Фото здесь и далее: Наталия Соколова / Telegram
Она отметила, что народный костюм Псковщины относится к севернорусскому типу костюма, для которого характерно наличие сарафана, надеваемого женщинами поверх рубахи и кокошника.
«В нашем случае, кокошника-шишака, для оформления которого использовался натуральный жемчуг», - пояснила омбудсмен.