Культура

Образ Наталии Соколовой вызвал фурор на презентации народных костюмов субъектов РФ

Свадебный торопецкий костюм Псковской губернии вызвал фурор на презентации народных костюмов субъектов России. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

Фото здесь и далее: Наталия Соколова / Telegram

«Встречи детских правозащитников - всегда про смыслы! И не только в работе. Здорово, когда на федеральной площадке есть возможность рассказать о культурных традициях своего региона. Благодарю Псковский областной центр народного творчества и министерство культуры Псковской области за помощь в подборе образа», - сказала Наталия Соколова.

Она отметила, что народный костюм Псковщины относится к севернорусскому типу костюма, для которого характерно наличие сарафана, надеваемого женщинами поверх рубахи и кокошника.

«В нашем случае, кокошника-шишака, для оформления которого использовался натуральный жемчуг», - пояснила омбудсмен.