ЖКХ

В Печорском округе газифицированы еще три деревни

Специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» построили и ввели в эксплуатацию распределительные газопроводы в деревнях Лавры, Кривск и Ротово Печорского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото: «Газпром газораспределение Псков»

Новые сети общей протяженностью 10,3 км создали возможность подключения 229 домовладений.

К настоящему времени с жителями трех населенных пунктов заключено 85 договоров на догазификацию, большая часть из которых - комплексные. В 18 домах уже пользуются газом.