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Интерактив: Баран на АЗС

14.10.2021 17:43|ПсковКомментариев: 0

Фото: pixabay.com

Кто барашка потерял на АЗС в Заплюсье? Ходит, бродит. Наверное, из автомобиля выпал или заблудился... Надеюсь, он не станет чьим-то шашлыком. Хозяин, найдись.

Александр 

Теги: #Плюсский район #животные #интерактив
Источник: Псковская Лента Новостей
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