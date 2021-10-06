«Беседка»: Марина Гаращенко о ситуации с коронавирусом в Псковской области. ВИДЕО

Фарфоровая история: Чаепитие в сердце Пскова

В Псковской области мужчина получил условный срок за оплату товаров фальшивками

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Мариной Гаращенко

К проблемам детсадов городских окраин намерен привлечь внимание Алексей Севастьянов

Прокуратура заставила подрядчика завершить капремонт крыши в Дедовичах

Двух египтян осудили за незаконное пересечение границы в Пыталовском районе

Интерактив: Что пора демонтировать на улице Рокоссовского?

Еще два человека в Псковской области стали жертвами коронавируса

Александр Котов поблагодарил таможенников за весомый вклад в развитие экономики страны и региона