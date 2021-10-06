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Поймала себя на мысли, что сегодня уже становится страшно ходить в магазин. Каждый раз по приходу проверяю цены на определенные виды товаров. И каждый раз обнаруживаю, что они подросли.
Сегодня же случился настоящий ценовой шок. Экскурсия по отделу бытовой химии оказалась, скажем так, не для слабонервных.
Три килограмма порошка по скидке обойдутся горожанам в 429 рублей, и это самый дешевый вариант из более-менее приличных экземпляров. Как видно на фото, три килограмма всем известного «Тайда», который раньше был вполне доступен среднестатистическому псковичу, сегодня на полке выставлены за 686 рублей. Получается, по 228 рублей за килограмм. Это что за золотая стирка?
Конечно, на полках присутствуют и доступные аналоги, но, извините, такое даже в машинку сыпать страшно. Никогда не пользовалась этими порошками и не хотелось бы. В конце концов, хороший порошок и жизнь машинки продлевает, поэтому экономия тут сомнительная.
Кондиционеры для белья сегодня, видимо, тоже стремятся в категорию предметов роскоши. Интересно, конечно, как мы будем жить с такими расценками на химию. Средство для мыться посуды стоит от 100 рублей. Мелочь, но из таких мелочей ведь и складывается баснословный чек в магазине.
Мне казалось, что мы и так всю жизнь живем с затянутыми поясами, но, похоже, затянуть придется еще потуже.
Карина
По данным Псковстата, в марте цены на моющие и чистящие средства в регионе выросли на 12,3%.
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Интерактив: Золотая стирка
Поймала себя на мысли, что сегодня уже становится страшно ходить в магазин. Каждый раз по приходу проверяю цены на определенные виды товаров. И каждый раз обнаруживаю, что они подросли.
Сегодня же случился настоящий ценовой шок. Экскурсия по отделу бытовой химии оказалась, скажем так, не для слабонервных.
Три килограмма порошка по скидке обойдутся горожанам в 429 рублей, и это самый дешевый вариант из более-менее приличных экземпляров. Как видно на фото, три килограмма всем известного «Тайда», который раньше был вполне доступен среднестатистическому псковичу, сегодня на полке выставлены за 686 рублей. Получается, по 228 рублей за килограмм. Это что за золотая стирка?
Конечно, на полках присутствуют и доступные аналоги, но, извините, такое даже в машинку сыпать страшно. Никогда не пользовалась этими порошками и не хотелось бы. В конце концов, хороший порошок и жизнь машинки продлевает, поэтому экономия тут сомнительная.
Кондиционеры для белья сегодня, видимо, тоже стремятся в категорию предметов роскоши. Интересно, конечно, как мы будем жить с такими расценками на химию. Средство для мыться посуды стоит от 100 рублей. Мелочь, но из таких мелочей ведь и складывается баснословный чек в магазине.
Мне казалось, что мы и так всю жизнь живем с затянутыми поясами, но, похоже, затянуть придется еще потуже.
Карина
По данным Псковстата, в марте цены на моющие и чистящие средства в регионе выросли на 12,3%.