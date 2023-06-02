Недвижимость

Спрос на элитное жилье в России вырос на 70%

Эксперты отмечают, что спрос на элитное жилье в России в марте-мае вырос на 70% по сравнению с декабрем-январем. Такая динамика объясняется отсутствием альтернативных инструментов для инвестиций, поскольку фондовые рынки потеряли свою актуальность, а зарубежные направления все еще закрыты для россиян.

Стоимость элитной недвижимости на первичном рынке с начала года снизилась в среднем на 3%. В то же время в дальнейшем ожидается ее повышение, в связи с выходом в продажу нескольких дорогих проектов. Повышение цен на 5-8% пока отмечается лишь в нескольких районах, таких как Дорогомилово, Хамовники и Замоскворечье, пишет RuNews24.

Отвечая на вопрос, что сегодня выгоднее покупать элитное жилье или же брать его в аренду, специалисты Barnes International Realty отмечают, что сейчас самое выгодное время покупать недвижимость.

«Учитывая положительную тенденцию по спросу на второй и третий кварталы 2023 года, при сохранении положительного тренда по спросу, можно ожидать оживление рынка к осени, по мере завершения летнего отпускного сезона. Напомним, что с марта и до середины апреля наблюдается четкий растущий тренд спроса на «вторичку». Прирост относительно начала года составил 27%. Таким образом, сейчас самое выгодное время покупать», - рассказали эксперты.

В условиях нестабильного курса валют недвижимость становится практически единственным надежным активом.

В Barnes International Realty также назвали, где сейчас в России самое дорогое жилье. Так, самая дорогая недвижимость в Москве продается на Якиманке (средняя цена — 2,3 млн рублей за 1 кв. м), в Басманном районе (2,2 млн рублей за 1 кв. м) и на улице Тверской (2,1 млн рублей за 1 кв. м). В Сочи самым дорогим районом является Сириус, где в новых проектах стоимость 1 кв. метра доходит до 3,5−4 млн рублей.