Недвижимость

Россияне смогут открывать эскроу-счета на строительство частных домов

Физическим лицам в России хотят дать возможность открывать эскроу-счета для строительства частных домов. Сейчас ведется проработка такого механизма, рассказали в Минстрое.

«Рассматриваем возможность дать людям право открывать эскроу-счета, нанимать аккредитованные в банках подрядные организации, которые будут строить дома по проектам, акцептованным в банке. По таким проектам будет примерно понятна итоговая стоимость дома», — цитируют министерств «Известия».

Пока ипотеку на самостоятельную стройку без участия девелопера банки выдают неохотно: они не до конца понимают предмет залога. Кроме того, финансовые организации зачастую просят поручительство или залог на другое имущество.

Ввод же механизма эскроу-счетов на самостоятельную стройку частных домов может решить эту проблему и сделать ее кредитование более доступным, считают в Минстрое.

По мнению директора департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Романа Родионцева, реализация меры может стать новым этапом в развитии рынка загородной недвижимости. Подрядчики будут заинтересованы участвовать в программе, а затем, возможно, появятся специальные региональные программы, полагает он.