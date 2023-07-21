Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Истфакт» Княгиня Ольга
самое время для ремонта
Муниципальная реформа три четверти пути
удобное страхование
Господин Рейтингомер
«Леди Баг»: розыгрыш билетов
Купе-кроссовер Geely Tugella
Интересные места отдыха в Псковской области
Снова в школу. ЛОНГРИД
Топ уютных летних террас Пскова
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
Муниципальная реформа FAQ
университет профсоюзов
 
 
 
ещё Недвижимость 21.07.2023 13:110 Более тысячи квартир построили в Пскове за 2022 год 02.08.2023 09:130 Назад в 90-е: как псковичи продали квартиру и с «боем» вывозили вещи 02.08.2023 08:000 Число домов-долгостроев может вырасти на 8,5% 01.08.2023 10:590 Почти 1 600 псковских сирот старше 18 лет стоят в очереди на получение квартиры 28.07.2023 08:401 Россиянам оставят ипотечное жилье при банкротстве 24.07.2023 20:530 Продажи элитного жилья выросли в Петербурге
 
 
 
Самое популярное 27.07.2023 16:460 Раздетую двухлетнюю девочку в Пскове ночью спасли прохожие. ВИДЕО 27.07.2023 10:201 Опозорили на всю страну: вдова псковского бизнесмена ответила на обвинения в убийстве мужа 28.07.2023 09:434 «Не надо ни грибов, ни ягод»: полчище гадюк встретили в гдовском лесу. ФОТО 26.07.2023 12:410 Ураганный ветер сорвал крыши домов в дедовичской деревне. ФОТО 31.07.2023 10:596 Деньги учителям и врачам: добавить нельзя оставить
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Число домов-долгостроев может вырасти на 8,5%

02.08.2023 08:00|ПсковКомментариев: 0

Риск превратиться в долгострои имеют 75 жилых домов, сообщил Фонд развития территорий в ответ на запрос президиума генсовета партии «Единая Россия». По информации Единого реестра проблемных объектов, в России сейчас числится 891 долгострой — так, их число может увеличиться на 8,4%.

Квартиры в проблемных домах приобрели почти 5 тысяч человек, рассказал «Известиям» руководитель рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский.

Эти дома строятся по старым правилам долевого строительства, когда покупатели квартир отдавали свои деньги напрямую девелоперу. Фонд развития территорий ведет мониторинг деятельности застройщиков, которые начали возводить объекты до введения механизма использования эскроу-счетов, пояснили в ФРТ.

2019 году, чтобы решить проблему обманутых дольщиков такую схему заменили механизмом эскроу-счетов и проектного финансирования.

«Сегодня основная причина, по которой новостройки становятся проблемными, — это неграмотно построенная финансовая модель проекта, не учитывающая риски удорожания стройматериалов», — сказал Александр Якубовский.

Механизм эскроу-счетов значительно снизил риски появления долгостроев, подчеркнул он.

Теги: #недвижимость
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Поддерживаете ли вы внедрение дизайн-кода на всей территории Псковской области?
В опросе приняло участие 72 человека
02.08.2023, 09:300 Лишь треть псковичей спокойно справляются с конфликтами на работе 02.08.2023, 09:220 Дефицит SMM-специалистов возник в России 02.08.2023, 09:130 Назад в 90-е: как псковичи продали квартиру и с «боем» вывозили вещи 02.08.2023, 08:390 Фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины» прошел в Пушкинском заповеднике
02.08.2023, 08:200 Ильин день отмечают православные 2 августа 02.08.2023, 08:000 Число домов-долгостроев может вырасти на 8,5% 02.08.2023, 07:410 Псковичам напомнили об упрощенном порядке получения вычета по НДФЛ 02.08.2023, 07:210 Детские лагеря в России просят оснастить «тревожными кнопками»
02.08.2023, 07:000 День Воздушно-десантных войск России отмечают 2 августа 01.08.2023, 23:092 Псковичи делили парковочные места с помощью полиции и чиновников 01.08.2023, 23:000 Псковичам предлагают подать заявку на участие в международной премии «Экология — дело каждого» 01.08.2023, 22:540 Почти миллион пассажиров перевзли железнодорожным транспортом в Псковской области за год
01.08.2023, 22:520 Ремонт дороги Носово - Кренёвка - Вече в Пушкиногорском районе может завершиться раньше установленного срока 01.08.2023, 22:370 Первый офис обслуживания клиентов «Газпромбанка» открылся в Псковской области 01.08.2023, 22:300 Церемония перезахоронения останков 36 павших в годы войны состоялась в Псковском районе 01.08.2023, 22:212 Псковские таможенники отказались от взяток в размере 500 евро
01.08.2023, 22:100 Интерактивные программы для семей с детьми подготовили во Дворе Постникова 01.08.2023, 22:000 Частным клиникам в России разрешили вести онлайн-прием 01.08.2023, 21:460 Реестр проверок юридических лиц на 2023 год по ИНН представили псковичам 01.08.2023, 21:400 Свыше 10 тысяч перецепок и перегрузок осуществили на Псковской таможне за полгода
01.08.2023, 21:310 Открытие 16-й международной «Вахты Памяти» состоялось в Невельском районе 01.08.2023, 21:220 Цветочными дорожками украсят Псково-Печерский монастырь на праздник Успения 01.08.2023, 21:200 Челябинского маньяка заключили под стражу 01.08.2023, 21:050 На участке дороги Изборск — Палкино — Остров уложили выравнивающий слой асфальта
01.08.2023, 21:000 Терапевт развеяла миф о рисках простудиться в жару от мороженого 01.08.2023, 20:490 Новый ФОКОТ открылся в псковской Родине 01.08.2023, 20:410 Суд признал недействительным создание общественного совета при главе Новоржевского района 01.08.2023, 20:320 Вечер памяти в десятую годовщину убийства священника Павла Адельгейма состоится в Пскове
01.08.2023, 20:140 «Гонки по вертикали»: выборные хроники, электоральный киллер и «лишние люди». ВИДЕО 01.08.2023, 20:000 Ограждение воинского захоронения на острове имени Залита установили осужденные 01.08.2023, 19:410 Пскович занял призовые места в велогонке на летних играх паралимпийцев 01.08.2023, 19:221 «Эхономика»: Валерий Лесников о самочувствии малого и среднего бизнеса в Псковской области. ВИДЕО
01.08.2023, 19:200 Случаи рака среди курящих женщин участились в Псковской области 01.08.2023, 19:000 Заступить в караул в вечернем Кремле смогут псковичи и гости города 5 августа 01.08.2023, 18:460 Псковички приняли участие в открытии конкурса «Миссис Россия 2023». ВИДЕО 01.08.2023, 18:451 Благоустройство парка у реки Милевки в Пскове завершат до конца августа
01.08.2023, 18:360 «Беседка»: О профилактике и диагностике рака легкого. ВИДЕО 01.08.2023, 18:300 Центр Гдова благоустроят в рамках победы во всероссийском конкурсе 01.08.2023, 18:150 «Беседка»: Об археологическом сезоне-2023 и 40-летии объединенной археологической экспедиции 01.08.2023, 18:000 Великолучанин лишился автомобиля за многократное нетрезвое вождение
01.08.2023, 17:510 Владимир Кузь: Гдовский район привлекателен для дачников 01.08.2023, 17:420 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 1 августа 01.08.2023, 17:360 Федеральные эксперты отметили динамику развития псковской онкологической службы 01.08.2023, 17:302 Между прогрессом и дуршлагом
01.08.2023, 17:250 Более 265 га повреждённого леса выявили в Псковской области с начала года 01.08.2023, 17:200 «Гонки по вертикали»: выборные хроники, электоральный киллер и «лишние люди» 01.08.2023, 17:110 Названы районы Псковской области с самой низкой раскрываемостью тяжких преступлений 01.08.2023, 17:000 Ставропольскому священнику передали найденную в Псковской области медаль героя войны
01.08.2023, 16:510 Псковский врач оценила риск возникновения рака из-за электронных сигарет 01.08.2023, 16:420 «Умные» автобусные остановки для улицы Труда привезут в Псков 7 августа 01.08.2023, 16:340 Владимир Кузь: У Гдовского района есть огромный потенциал для развития туризма 01.08.2023, 16:240 Выборы дистанционно: как проголосовать онлайн через Госуслуги
01.08.2023, 16:080 Инспектор псковской ГИБДД: Детское кресло снижает тяжесть травм при ДТП на 70% 01.08.2023, 15:580 Глава Гдовского района: Основные проекты в муниципалитете приходятся на сферу образования 01.08.2023, 15:540 Ремонт улицы Коммунальной в Пскове идёт с опережением графика 01.08.2023, 15:350 Начинается видеотрансляция брифинга о развитии Гдовского района
01.08.2023, 15:281 Одной зарплатой сотрудника на работе уже не удержишь — Валерий Лесников 01.08.2023, 15:160 Потепление до +30 градусов прогнозируют в Псковской области в отдельные дни августа 01.08.2023, 15:070 Путешествие попугая закончилось в Псковской области из-за отсутствия документов 01.08.2023, 14:580 Актрису Ирину Мирошниченко ввели в состояние медикаментозной комы
01.08.2023, 14:490 Рейтингомер: Кены псковской политики, великолукская развязка и анекдот с Африкой. ВИДЕО 01.08.2023, 14:410 Преступность растет в Пскове и восьми районах области 01.08.2023, 14:300 Сотрудница ГИБДД посоветовала псковичам не покупать детям синие фликеры 01.08.2023, 14:210 Дежурная служба Росгвардии отмечает 32-ю годовщину со дня образования
01.08.2023, 14:102 Пенсии вырастут у 35 тысяч работающих псковичей с 1 августа 01.08.2023, 14:030 Миллионная заявка на социальную догазификацию может поступить уже в августе 01.08.2023, 13:570 Влипла на любовь: Wink, СТС и Сергей Жуков представили клип Ники Жуковой «Девочка-плакса» 01.08.2023, 13:501 Валерий Лесников призвал больше привлекать к развитию области местный бизнес
01.08.2023, 13:420 Участок улицы Ипподромной в Пскове планируют открыть для автомобилей 21 августа 01.08.2023, 13:321 Серость и скука или стиль: нужен ли дизайн-код на всей территории Псковской области?  01.08.2023, 13:210 Пскович хотел помочь знакомому и стал жертвой мошенников 01.08.2023, 13:120 Музейное кафе «Блинная» в Изборске закроют до 7 августа
01.08.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Валерием Лесниковым 01.08.2023, 12:580 Кражи и мошенничество: названы самые частые преступления псковских подростков 01.08.2023, 12:560 Социально-экономическое развитие Гдовского района станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН 01.08.2023, 12:480 Спортивный фестиваль Garage Fest пройдет в Петербурге при поддержке ВТБ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru