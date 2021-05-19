Игорь Сопов рассказал, могут ли представители телеграм-каналов работать на выборах

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал, могут ли представители телеграм-каналов работать на выборах.
Представители СМИ, желающие освещать выборы, по его словам, должны пройти аккредитацию в Избирательной комиссии Псковской области либо в ЦИК и получить аккредитационное удостоверение. Имея на руках это удостоверение, они смогут прийти на любой участок. Без аккредитации журналисты работать на выборах не смогут. «Есть общие правила и им надо подчиняться», - отметил он.