Политика

Псковскую область на съезде ЛДПР представит Антон Минаков

В Пскове прошла внеочередная конференция Псковского регионального отделения ЛДПР. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации, после решения организационных вопросов делегаты конференции перешли к обсуждению главного вопроса: избранию кандидата на 60-й съезд ЛДПР, который пройдет в июне этого года в Москве.

После обсуждения и голосования таким кандидатом был избран координатор Псковского регионального отделения Антон Минаков. За него проголосовали все присутствовавшие на конференции делегаты.