Общество

Порядок организации схода граждан в поселениях скорректировали в Псковской области

Внесение изменений в закон «О местном самоуправлении в Псковской области» приняли на 43-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 27 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Проект разработан в целях приведения закона Псковской области о местном самоуправлении в соответствие с федеральным законом.

Федеральным законом внесены изменения в статью «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», регламентирующую, что в случае решения вопросов о выдвижении кандидатуры старосты сельского населенного пункта, досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта, в сходе граждан также могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие на день проведения схода граждан 18 лет и имеющие в собственности жилое помещение, расположенное на территории данного сельского населенного пункта, в случае, если это установлено муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

Данные требования законодательства отражены в ряде уставов муниципальных образований Псковской области, однако законом субъекта вышеизложенные нормы не предусмотрены, в связи с чем фактически не применяются.