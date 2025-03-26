ЖКХ

Штрафы с коммунальщиков предложили направлять на капремонт

Штрафы с управляющих компаний (УК), региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и ресурсоснабжающих организаций предлагают оставить в системе ЖКХ и направлять на капитальный ремонт многоквартирных домов. Такая норма содержится в законопроекте, подготовленном к внесению в Госдуму главой комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Сергеем Пахомовым.

Причина законодательной инициативы — нехватка средств региональных фондов капремонта на эти цели: дефицит сегодня составляет порядка 80 млрд рублей, из-за чего сдвигаются сроки выполнения критически необходимых работ, пояснил депутат.

Программа капремонта общего имущества в многоквартирных домах — крыш, подвалов, инженерных коммуникаций, фасадов, замена лифтов, действует в России с 2014 года. Она предусматривает продление жизненного цикла путем поддержания конструктивных элементов и инженерных систем в надлежащем техническом состоянии.

В 2024 году фондами капитального ремонта было потрачено 105,5 млрд рублей — отремонтировано 11 920 домов. При этом всего в программе капремонта сегодня 136 698 домов, а краткосрочном плане (замена в ближайшие три года лифтов, ремонт коммуникаций, крыши, фасада и т.д.) — 60 486, пишут «Известия».

Как показывает практика, денежных средств на капремонт всех многоквартирных домов не хватает, в том числе с учетом цен на стройматериалы. Здания ускоренными темпами переходят в разряд аварийных, а главная цель механизма капремонтов по сохранению технического состояния не выполняется, считают в Госдуме.

Предлагается закрепить в Бюджетном кодексе РФ целевую направленность поступающих штрафов от организаций на проведение капремонта общего имущества, в том числе замену лифтов, чтобы замедлить процесс ветшания домов и продлить их жизненный цикл. Сейчас это действует в отношении взысканий, касающихся дорожного фонда, утилизационного сбора, экологических платежей, отмечается в пояснительной записке.