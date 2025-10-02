Политика

Минюст РФ подал иск о ликвидации «Партии роста»

Министерство юстиции России обратилось в Верховный суд с требованием о ликвидации всероссийской политической партии «Партия роста».

«В суд поступило административное исковое заявление министерства юстиции о ликвидации всероссийской политической партии "Партия роста"», — подтвердили в судебных документах.

Дата заседания еще не назначена.

Партия была создана в 2016 году уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

В ходе съездов «Партии роста» и «Новых людей» 24 декабря 2023 года председатели партий Алексей Нечаев и Борис Титов подписали соглашение о слиянии политических объединений. Окончательно слияние состоялось 19 апреля 2024 года, объединенная партия сохранила название «Новые люди», пишет РИА Новости.