Общество

Сотрудники МЧС дали жителям Псковской области инструкцию по безопасному приготовлению шашлыка

Сотрудники МЧС разъяснили жителям Псковской области, как безопасно готовить шашлык. Эти несложные правила пожарной безопасности Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомстве отметили, что если вы готовите шашлык на даче или приусадебном участке, располагайте мангал в специально отведенном для этого месте, вдали от дома и хозяйственных построек. Не оставляйте разожженный мангал без присмотра, и, тем более, не доверяйте разведение огня детям. При приготовлении шашлыков не забывайте, что раздуваемые ветром искры могут разлететься на большое расстояние, далее начинается тление и горение.

Во время отдыха на природе рекомендуем использовать специальные угли и захватить с собой мангал. Если вы не используете мангал или гриль, то даете опасную свободу пламени в его действиях. Занятые отдыхом, вы можете обнаружить пожар слишком поздно и уже не сможете им управлять. В мангале же огонь полностью подчинен вам, что обеспечивает безопасность. Не разжигайте костер или мангал над низко растущими деревьями.

Кроме того, в управлении добавили, что нельзя использовать для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин): горючие пары во время поднесения спички могут опалить вас, а если в мангале или костре есть хоть одна искорка, то не исключена вероятность того, что бутылка с жидкостью может вспыхнуть в ваших руках.