Общество

Показательные выступления великолукского авиационно-спортивного клуба состоятся в День ВМФ на набережной реки Великой

В воскресенье, 28 июля, в 11.00 на набережной Флотской Славы реки Великой пройдет торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Военно-Морского Флота России. По традиции в нем примут участие моряки дивизиона пограничных сторожевых катеров и личный состав Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления по Псковской области, в рамках мероприятия состоится торжественный митинг, посвященный празднованию Дня ВМФ, возложение цветов к мемориальному комплексу псковичам-флотоводцам, показательные выступления великолукского авиационно-спортивного клуба, концерт с участием творческих коллективов Псковской области, а также торжественное прохождение пограничных сторожевых катеров дивизиона Управления.