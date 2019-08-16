Общество

Псковское погрануправление проводит набор на военную службу по контракту

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области проводит набор граждан на военную службу по контракту. Как подчеркнули в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, служба по контракту в пограничных органах гарантирует социальную защищенность, возможность карьерного роста, профессионального совершенствования, а также достойное денежное содержание.

Сотрудником пограничных органов федеральной службы безопасности может стать гражданин России, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства, способный по своим личным и профессиональным качествам, образованию и состоянию здоровья исполнять возложенные на него обязанности.

Предпочтение отдается физически развитым гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 35 лет с хорошим состоянием здоровья и образованием не ниже среднего (полного) общего.

Военнослужащим предоставляются:

денежное довольствие от 35 тысяч рублей с увеличением в зависимости от выслуги лет, классной квалификации и результатов выполнения своих должностных обязанностей;

ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 до 45 суток;

бесплатное медицинское обеспечение;

страхование жизни и здоровья;

предоставление права на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях ФСБ России;

обеспечение вещевым довольствием;

предоставление права участия в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих;

наступление права пенсионного обеспечения при общей выслуге 20 лет.

Изъявившим желание поступить на военную службу по контракту и внести личный вклад в обеспечение пограничной безопасности нашей страны необходимо обращаться по следующим адресам либо номерам телефонов:

г. Псков, ул. Инженерная, д. 113; тел. 8(8112)69-81-21, 69-82-28;

Псковская область, г. Гдов, ул. Ленинградская, д. 9; тел. 8(81131)2-13-31;

Псковская область, г. Печоры, ул. Приозерная, д. 1; тел.8(81148)2-17-95;

Псковская область, г. Пыталово, дер. Шелино, тел. 8(81147)2-17-49;

Псковская область, г. Себеж, пер. Почтовый, д. 4Е, тел. 8(81140)3-58-15, 2-29-30, 2-27-97;

Псковская область, г. Невель, ул. Ленкоммуны, д. 28Б, тел. 8(81151)2-14-62.