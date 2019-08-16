Псковское погрануправление проводит набор на военную службу по контракту

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области проводит набор граждан на военную службу по контракту. Как подчеркнули в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, служба по контракту в пограничных органах гарантирует социальную защищенность, возможность карьерного роста, профессионального совершенствования, а также достойное денежное содержание.
Сотрудником пограничных органов федеральной службы безопасности может стать гражданин России, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства, способный по своим личным и профессиональным качествам, образованию и состоянию здоровья исполнять возложенные на него обязанности.
Военнослужащим предоставляются:
Изъявившим желание поступить на военную службу по контракту и внести личный вклад в обеспечение пограничной безопасности нашей страны необходимо обращаться по следующим адресам либо номерам телефонов:
г. Псков, ул. Инженерная, д. 113; тел. 8(8112)69-81-21, 69-82-28;
Псковская область, г. Гдов, ул. Ленинградская, д. 9; тел. 8(81131)2-13-31;
Псковская область, г. Печоры, ул. Приозерная, д. 1; тел.8(81148)2-17-95;
Псковская область, г. Пыталово, дер. Шелино, тел. 8(81147)2-17-49;
Псковская область, г. Себеж, пер. Почтовый, д. 4Е, тел. 8(81140)3-58-15, 2-29-30, 2-27-97;
Псковская область, г. Невель, ул. Ленкоммуны, д. 28Б, тел. 8(81151)2-14-62.