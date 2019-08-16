Общество

В пушкиногорской деревне Поляне появится стабильная мобильная связь

На низкое качество мобильной связи губернатору региона Михаилу Ведерникову пожаловалась жительница деревни Поляне Пушкиногорского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев подтвердил, что ближайшая базовая станция находится за 17 км в Пушкинских Горах, в связи с чем сигнал мобильной связи сильно ослаблен. С установкой вышки охват связью составит 17 деревень. По решению губернатора в следующем году область своими силами установит в деревне антенно-мачтовое сооружение. Подготовительные работы будут начаты уже в этом году. В рамках государственно-частного партнерства мобильные операторы возьмут на себя расходы по приобретению и установке передающего оборудования.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 23 августа, провел личный прием граждан в региональной приемной президента Российской Федерации. С просьбами о помощи к главе региона обратились четыре заявителя.