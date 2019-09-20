Общество

Более 120 человек обратились в Центр бесплатной юридической помощи «Земляки»

За прошедшие 4 месяца в филиалы Центра «Земляки» в Пскове и Великих Луках за бесплатной юридической помощью обратились 124 человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре «Земляки».

В обоих городах состоялось 43 приема, которые провели 5 кураторов – преподавателей юридического факультета ПсковГУ. Также практические знания в области юриспруденции на приемах граждан в Центре получили свыше 20 студентов этого вуза.

Напомним, что в Пскове Центр бесплатной юридической помощи «Земляки» работает по адресу: улица Некрасова, дом 29. Прием проводится по средам с 15 до 18 часов. Записаться можно по телефону: 60-63-36.

Офис в городе Великие Луки работает по адресу: улица Карла Либкнехта, 13а. Прием ведется по четвергам с 15 до 17 часов. Запись на прием ведется по телефону: 6-99-86.